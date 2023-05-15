В Казахстане разработали стандарты оказания социальных услуг в области соцзащиты

Министерство труда и социальной защиты разработало несколько стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработан стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара.

Стандарт устанавливает требования к качеству, объему и условиям предоставления специальных социальных услуг в организациях стационарного типа государственной и негосударственной форм собственности, а также определяет условия приема, содержания, выписки (отчисления), временного выбытия и перевода из стационара:

детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от трех до восемнадцати лет;

детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от трех до восемнадцати;

лица с инвалидностью старше 18-ти лет с психоневрологическими заболеваниями;

лица с инвалидностью первой и второй групп;

лиц не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом.

Предоставление специальных социальных услуг за счет бюджетных средств в организациях стационарного типа осуществляется по направлению отделов занятости и социальных программ районов и городов по месту жительства.

Между тем организации стационарного типа негосударственной формы собственности осуществляют прием получателей услуг на договорной основе, за исключением случаев, когда специальные социальные услуги предоставляются за счет бюджетных средств.

Предусматривается, что лица, признанные нуждающимися в специальных социальных услугах, обращаются в отдел занятости по месту проживания путем подачи:

заявления получателя услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных лиц – письменного заявления законного представителя (один из родителей, усыновитель), опекун или попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, по утвержденной форме или ходатайство медицинской организации;

документа, удостоверяющего личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов получателя услуг с наличием индивидуального идентификационного номера ( ИИН) для идентификации;

медицинской карты с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни.

Отдел занятости при приеме заявления формирует запросы по ИИН в информационные системы государственных органов или организаций через шлюз "электронного правительства" для получения сведений.

При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются для лиц старше 18 лет – копия решения суда о признании лица недееспособным (при наличии).

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю, кроме медицинской карты.

При наличии свободного места получатель услуг в течение 15 рабочих дней прибывает в организацию стационарного типа. В случае физической неспособности (болезнь, госпитализация) явиться в организацию стационарного типа в установленный срок, получатель услуг уведомляет об этом организацию и ему предоставляется возможность перенести один раз срок действия прибытия дополнительно до 30 календарных дней.

Уведомление о физической неспособности получателя услуг явиться в стационар в установленный срок в связи с болезнью, госпитализацией направляется через портал в форме электронного документа, подписанного ЭЦП получателя услуг, законного представителя (для несовершеннолетних и недееспособных лиц).

В случае неприбытия получателя услуг в организацию стационарного типа в установленные сроки очередь переходит к следующему получателю услуг.

В случае отсутствия свободных мест в выбранной организации стационарного типа, получатель услуг самостоятельно становится в очередь путем авторизации на портале посредством ЭЦП.

При освобождении места в стационаре получателю услуг, состоящему первым на очереди, направляется смс-уведомление о необходимости в течение десяти рабочих дней прибыть на госпитализацию.

Получатели услуг, стоящие в очереди на портале с истекшим сроком ИПР, проходят переосвидетельствование и регистрируются на портале с сохранением предыдущей очереди (при наличии ИПР на предоставление специальных социальных услуг в организации стационарного типа).

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 18-го возраста и проживающие в организации стационарного типа, принимаются в организацию, предоставляющую специальные социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и лицам старше восемнадцати лет вне очереди.

При оказании специальных социальных услуг организациями соблюдается:

обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

создание благоприятного морально-психологического климата;

оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;

повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;

социализация лиц с инвалидностью, поддержка максимально возможной их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме.

Выписка получателей услуг из организации стационарного типа осуществляется:

по письменному заявлению получателей услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных – по письменному заявлению законного представителя;

в случае снятия инвалидности или установления третьей группы инвалидности (лицам старше 18 лет и лицам с инвалидностью), признания медицинской организацией улучшения состояния здоровья лица с инвалидностью, позволяющее ему осуществлять трудовую деятельность без посторонней помощи и при наличии у получателей услуг жилой площади и средств к существованию;

по достижении совершеннолетия детей и детей с нарушениями ОДА, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

в случае расторжения договора о предоставлении платных специальных социальных услуг;

в случае смерти получателя услуг.

Временное выбытие (сроком до трех месяцев) получателей услуг по личным мотивам допускается с учетом заключения врача организации стационарного типа на основании письменного заявления лица с инвалидностью и престарелых в администрацию организации стационарного типа, а для детей и лиц старше 18 лет – по письменному заявлению законных представителей, близкого родственника.

Престарелые и лица с инвалидностью подлежат отчислению в следующих случаях:

при систематическом (более трех раз) нарушении правил внутреннего распорядка организации стационарного типа, в том числе проносе и употреблении психоактивных веществ, порчу товарно-материальных ценностей и иного имущества, совершении противоправных действий, а также в случае наличия у получателя услуг ограничения в участии в азартных играх или пари;

при признании лиц с инвалидностью и престарелых ограниченно дееспособным по решению суда вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.

В случае отмены ограничения дееспособности по решению суда лицо вновь принимается на общих основаниях.

при самовольном оставлении подопечным территории организации стационарного типа и отсутствии более двух суток.

При этом лицо, покинувшее территорию организации стационарного типа, восстанавливается на общих основаниях, а не имевшее возможности сообщить об этом по уважительным причинам, подлежит восстановлению немедленно.

Выписка (отчисление), временное выбытие или перевод получателей услуг в другую организацию стационарного типа осуществляются на основании приказа руководителя организации стационарного типа и проставляется отметка в АИС "Е-собес".

При этом обязательно оформляются выписные или переводные эпикризы, рекомендации специалистов организации стационарного типа, которые передаются на руки лицам с инвалидностью и престарелым, либо стороне, принимающей получателей услуг.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.

Также разработаны: