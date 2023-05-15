Скончалась параспортсменка Малика Муктарова

Ушла из жизни параспортсменка из Костаная, мастер спорта по спортивным и бальным танцам на колясках – Малика Муктарова. Ей было 23 года, сообщает Zakon.kz.

15 мая в социальной сети Instagram на странице девушки появилась информация о том, где и когда ее проводят в последний путь.

Фото: Instagram/muktarova_malika_

В 2015 году Малика стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. С 2016 года участвовала в международных конкурсах. В сентябре Малика Муктарова стала бронзовым призером Кубка мира по спортивным танцам на колясках в Санкт-Петербурге.

В ноябре того же года Малика стала чемпионкой Азии по танцам на колясках в Тайване. Она завоевала на чемпионате две золотые и одну бронзовую медали.

В июне 2017 года она стала чемпионкой Казахстана. А уже 20 - 23 октября на чемпионате мира, который проходил в Бельгии, девушка заняла два призовых третьих места.

После дважды взяла первенство на Кубке Азии, дважды – "бронзу" Кубка мира. В 2021 году костанайская параспортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии, осенью 2022 года – "золото" на Кубке мира в Словакии.



