Скончалась параспортсменка Малика Муктарова
15 мая в социальной сети Instagram на странице девушки появилась информация о том, где и когда ее проводят в последний путь.
Фото: Instagram/muktarova_malika_
В 2015 году Малика стала пятикратной чемпионкой Костанайской области по спортивно-бальным танцам. С 2016 года участвовала в международных конкурсах. В сентябре Малика Муктарова стала бронзовым призером Кубка мира по спортивным танцам на колясках в Санкт-Петербурге.
В ноябре того же года Малика стала чемпионкой Азии по танцам на колясках в Тайване. Она завоевала на чемпионате две золотые и одну бронзовую медали.
В июне 2017 года она стала чемпионкой Казахстана. А уже 20 - 23 октября на чемпионате мира, который проходил в Бельгии, девушка заняла два призовых третьих места.
После дважды взяла первенство на Кубке Азии, дважды – "бронзу" Кубка мира. В 2021 году костанайская параспортсменка получила серебряную медаль на Кубке мира в Италии, осенью 2022 года – "золото" на Кубке мира в Словакии.