Полагается ли компенсация при продлении трудового договора с работником пенсионного возраста

Имеет ли право работник пенсионного возраста на компенсационные выплаты в день продления трудового договора или же она выплачивается по истечения трудового договора? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что компенсационная выплата (размер которой определяется трудовым, коллективным договорами или актом работодателя) выплачивается при фактическом расторжении трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что следует учитывать, что трудовые договоры с указанной категорией работников продлеваются ежегодно, то есть заключаются на определенный срок.

"В силу этого, в случае отсутствия у работодателя намерения продлевать на очередной год трудовой договор с работником, достигшим пенсионного возраста, он вправе расторгнуть с ним трудовой договор по по истечение срока трудового договора", - сказали в Минтруда.

В то же время там отметили, что прекращение трудового договора в случае истечения срока его действия допускается, если в течение последнего рабочего дня (смены) одна из сторон трудового договора письменно уведомила о прекращении трудовых отношений другую сторону.

В противном случае он будет считаться продленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 51 Трудового кодекса РК.



