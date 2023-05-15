Полагается ли компенсация при продлении трудового договора с работником пенсионного возраста
В Минтруда пояснили, что компенсационная выплата (размер которой определяется трудовым, коллективным договорами или актом работодателя) выплачивается при фактическом расторжении трудового договора с работником, достигшим пенсионного возраста.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что следует учитывать, что трудовые договоры с указанной категорией работников продлеваются ежегодно, то есть заключаются на определенный срок.
"В силу этого, в случае отсутствия у работодателя намерения продлевать на очередной год трудовой договор с работником, достигшим пенсионного возраста, он вправе расторгнуть с ним трудовой договор по по истечение срока трудового договора", - сказали в Минтруда.
В то же время там отметили, что прекращение трудового договора в случае истечения срока его действия допускается, если в течение последнего рабочего дня (смены) одна из сторон трудового договора письменно уведомила о прекращении трудовых отношений другую сторону.
В противном случае он будет считаться продленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 51 Трудового кодекса РК.