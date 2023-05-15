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Казахмысовцы высадили в Балхаше и Жезказгане две тысячи деревьев и кустарников

парк Фото: "Казахмыс"
Работники ТОО "Корпорация "Казахмыс" высадили в Балхаше и Жезказгане две тысячи саженцев клена и карагача, сообщает Zakon.kz.

В Балхаше молодые деревья и кустарники появились в Центральном парке города. Здесь работники Балхашского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting" высадили тысячу саженцев. Они появились на участке со стороны входа по улице Бокейханова.

Компания закупила в Карагандинском питомнике по 500 саженцев клена и карагача. В Балхашском медеплавильном заводе позаботились о том, чтобы деревья и кустарники были обеспечены своевременным поливом. С этой целью предприятие провело переговоры с местным акиматом.

"ТОО "Kazakhmys Smelting" разработало проект санитарно-защитной зоны и проект по озеленению. Так как вся земля застроена или не пригодна для посадки, были проведены переговоры с местным исполнительным органом. В итоге был предоставлен участок для весенней посадки с поливом", – рассказала главный специалист Управления охраны окружающей среды ТОО "Kazakhmys Smelting" Ольга Поликарпова.

По ее словам, в Балхаше помимо весенней запланирована уже и осенняя высадка деревьев и кустарников. Саженцы появятся на участке съезда с моста по улице Агыбай батыра и улицы Алимжанова. Полив зеленых насаждений также возьмет на себя акимат города.

парк

Фото: "Казахмыс"

Кроме того, в сентябре 2023 года на Балхашском медеплавильном заводе планируют провести капитальный ремонт сернокислотного цеха. Все это, подчеркивают в компании, окажет положительное влияние на экологию города.

В Жезказгане сотрудники ТОО "Kazakhmys Smelting" высадили порядка тысячи саженцев клена. Молодые деревья украсили парк "Наурыз". В экологической акции по озеленению областного центра приняли участие более 100 работников предприятия, а также генеральный директор ТОО "Kazakhmys Smelting" Жанибек Байгабелов и депутат городского маслихата Мурагер Шаяхметов.

парк

Фото: "Казахмыс"

Первый руководитель "Смэлтинга" отметил, что такие экоакции "Корпорация "Казахмыс" проводит ежегодно. И в будущем озеленение регионов присутствия компании будет обязательно продолжено. В Корпорации придают большое значение вопросам экологии.

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