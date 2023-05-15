Фондовый рынок в напряжении: инвесторы ожидают решения по госдолгу США

В понедельник 15 мая фьючерсы на S&P 500 растут на премаркете на 0,3 - 0,4% в надежде на поднятие потолка госдолга США. Однако на рынках видно напряжение, царящее среди его участников, сообщает Zakon.kz.

Потолок госдолга США остается в центре внимания инвесторов на этой неделе. Стратеги предупреждают о потрясениях на рынке и экономической катастрофе, если политики не согласятся повысить лимит заимствований правительства, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Джо Байден, спикер палаты представителей Кевин Маккарти и другие лидеры Конгресса США планируют провести дальнейшие переговоры относительно госдолга во вторник.

По данным источника, инвесторы сделали ставку на то, что американские все же политики смогут договориться о решении проблемы потолка госдолга, а президент США выразил оптимизм по поводу того, что сделка вполне может быть достигнута.

Биржевой аналитик Дмитрий Царьков говорит, что на фоне текущих событий, фондовый рынок находится в состоянии полного спокойствия и умеренной жадности. Но это лишь одна сторона.

"С другой стороны, на участников рынка давит серьёзная напряжённость в экономике США — данные по ней выходят разрозненные, и по ним не совсем очевидно текущее положение дел. Рост индексов в такой ситуации кажется делом не совсем уместным и правильным, что создает впечатление неминуемого разворота рынка вниз уже сегодня ", - прогнозирует Дмитрий Царьков.

Разнонаправленная динамика

В целом на прошлой неделе рынок умеренно реагировал на выход новых статданных. Выход данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) подстегнул рынок к росту, но ненадолго.

Фото: finviz

Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на -0,03%. За неделю его значение снизилось на -414,49 пункта или на -1,23%.

Фото: Google Финансы

S&P 500 (SPX) подешевел на -0,16%. За минувшую неделю его стоимость упала на -0,31% или на -12,90 пункта. Причем снижение идет 6 неделю подряд.

Фото: Google Финансы

Nasdaq Composite (COMP) потерял -0,35%. Но за неделю он вырос на +0,43% или на +53,06 пункта.

Фото: Google Финансы

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали гораздо более слабое снижение - до 63 пунктов.

Отдельно следует отметить данные по финансовому сектору, который все еще вызывает опасения у инвесторов. Депозиты в коммерческих банках США сократились за неделю, закончившуюся 3 мая, до 17,15 трлн долларов по сравнению с 17,16 трлн долларов неделей ранее, согласно данным Федеральной резервной системы. Таким образом, показатель уменьшился по итогам второй недели подряд, отмечает MarketWatch. В начале марта он составлял 17,66 трлн долларов.

Депозиты в крупных банках сократились до 10,70 трлн долларов с 10,71 трлн долларов на предыдущей неделе. Депозиты небольших банков незначительно сократились до 5,2472 трлн долларов с 5,2475 трлн долларов на предыдущей неделе.

Объемы кредитования банками на неделе, закончившейся 3 мая, уменьшились до 12,13 трлн долларов с 12,14 трлн долларов. Что стало первым снижением за пять недель.

В заключении добавим, что кризис банковской системы США не завершился. Отток депозитов из финансовых институтов, особенно региональных из-за краха уже трех американских банков, тому показатель. Высокая ключевая ставка делает дорогими кредиты, и чтобы привлечь депозиты банкам приходится повышать ставки и по ним, а это крайне невыгодно. Все эти факторы вкупе оказывают дополнительное давление на фондовый рынок.