Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили о демографической ситуации за январь-март 2023 года, сообщает Zakon.kz

Так, численность населения на 1 апреля 2023 года составила 19 832 737 человек, из них горожане – 12 259 453, сельские жители – 7 573 284 человека.

В первом квартале этого года в Казахстане родились 93,5 тыс. детей (2021г.–100,4тыс., 2022 г. – 95,6 тыс.), из них 48,4 тыс. – мальчики, 45,1 тыс. – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,06 родившихся на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 32,6 тыс. человек (2021г. – 36,1 тыс., 2022г. – 38,1 тыс.), при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,65. Так, естественный прирост населения составил 60,9 тыс. человек за 3 месяца 2023 года.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,31 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,59) областях и городе Шымкент (24,37).

Между тем, самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,53 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,12) и Костанайской областях (10,81), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 3 месяца в возрасте до 1 года умерло 728 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,78.

За январь-март 2023 года зарегистрировано 24,5 тысяч браков, по сравнению с 3 месяцами 2022 года числов браков снизилось на 10,6%. Коэффициент брачности составил 5,0 на 1000 человек. Также за этот период по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака, было зарегистрировано 3,8 тысяч разводов, что также меньше соответствующего уровня 2022 года на 5,6%. Коэффициент разводимости составил 0,79 на 1000 человек.

Что касается численности переезжающих в пределах страны, то она уменьшилась на 10,9%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (6 782 человека), Астана (6 443 человек) и Шымкент (241 человек) и Алматинской области (223 человек).

К слову, в январе-марте 2023 года число прибывших в страну составило 7 680 человека, а число выбывших из страны 2 664 человек. Сальдо миграции составило 5 016 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2022года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,0%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,6%.

Стоит отметить, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. А доля прибывших из стран СНГ составила 90,0%, доля выбывших в эти страны – 69,5%.

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