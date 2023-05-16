В Канаде "антикапиталистическое" кафе закрылось через год из-за отсутствия доходов
Владелец кафе Габриэль Симс-Фьюэр отметил, что это был "потрясающий опыт".
"Общение со многими замечательными членами сообщества, разжигание крайне необходимых дебатов, повышение кровяного давления консерваторов (включая вас, "анархо-капиталистов" и "либертарианцев"), исполнение мечты большинства работников сферы обслуживания, поскольку им не приходится терпеть присутствие профессиональных классовых предателей (свиней и военных), и эксперименты с жизнью и работой в условиях, когда не нужно с энтузиазмом принимать чистую человеконенавистничество капитализма".Габриэль Симс-Фьюэр
Он выразил сожаление о том, что "отсутствие богатства из этически несостоятельных источников" не позволило кафе пережить зимний сезон или развиваться так, как это необходимо для долгосрочной устойчивости.
Наряду с кофе и выпечкой посетители могли побаловать себя "радикальными книгами, произведениями искусства, наклейками, украшениями, одеждой и сумками".
По словам Симса-Фьюэра, когда он открывал кафе, он надеялся, что его "антикапиталистическая" бизнес-модель "побудит людей думать и спрашивать о том, что это значит".
Он считает, что "все сотрудники (включая его самого) получают одинаковую зарплату, а все оперативные бизнес-решения принимаются демократическим путем на основе консенсуса, без участия менеджеров или институциональной иерархии".
Однако концепция кафе подверглась критике в соцсетях за то, что идет вразрез с собственными ценностями. Некоторые люди раскритиковали "кофе за 5 долларов, который стоит 30 центов". По их мнению, это вопиющий капитализм.
В своем прощальном слове Габриэль поблагодарил всех, с кем он работал с момента открытия.
"Я также хотел бы поблагодарить моих партнеров, друзей и семью за их огромную поддержку, без которой я был бы уже мертв или, по крайней мере, без жилья, моих замечательных поставщиков за предоставление книг/искусства/мерча, которые стали огромной частью этого места, и всех клиентов, которые оказали свою очень активную и, конечно же, финансовую поддержку за последний год".Габриэль Симс-Фьюэр
Владелец кафе заявил, что использует все полученные знания и опыт для будущих проектов.