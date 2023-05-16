В Канаде "антикапиталистическое" кафе закрылось через год из-за отсутствия доходов

Кафе под названием "Анархист", расположенное в Торонто, официально закроет двери в конце мая из-за отсутствия доходов, сообщает Zakon.kz.

Владелец кафе Габриэль Симс-Фьюэр отметил, что это был "потрясающий опыт".

"Общение со многими замечательными членами сообщества, разжигание крайне необходимых дебатов, повышение кровяного давления консерваторов (включая вас, "анархо-капиталистов" и "либертарианцев"), исполнение мечты большинства работников сферы обслуживания, поскольку им не приходится терпеть присутствие профессиональных классовых предателей (свиней и военных), и эксперименты с жизнью и работой в условиях, когда не нужно с энтузиазмом принимать чистую человеконенавистничество капитализма". Габриэль Симс-Фьюэр

Он выразил сожаление о том, что "отсутствие богатства из этически несостоятельных источников" не позволило кафе пережить зимний сезон или развиваться так, как это необходимо для долгосрочной устойчивости.



Наряду с кофе и выпечкой посетители могли побаловать себя "радикальными книгами, произведениями искусства, наклейками, украшениями, одеждой и сумками".

По словам Симса-Фьюэра, когда он открывал кафе, он надеялся, что его "антикапиталистическая" бизнес-модель "побудит людей думать и спрашивать о том, что это значит".

Он считает, что "все сотрудники (включая его самого) получают одинаковую зарплату, а все оперативные бизнес-решения принимаются демократическим путем на основе консенсуса, без участия менеджеров или институциональной иерархии".

Однако концепция кафе подверглась критике в соцсетях за то, что идет вразрез с собственными ценностями. Некоторые люди раскритиковали "кофе за 5 долларов, который стоит 30 центов". По их мнению, это вопиющий капитализм.

В своем прощальном слове Габриэль поблагодарил всех, с кем он работал с момента открытия.



"Я также хотел бы поблагодарить моих партнеров, друзей и семью за их огромную поддержку, без которой я был бы уже мертв или, по крайней мере, без жилья, моих замечательных поставщиков за предоставление книг/искусства/мерча, которые стали огромной частью этого места, и всех клиентов, которые оказали свою очень активную и, конечно же, финансовую поддержку за последний год". Габриэль Симс-Фьюэр

Владелец кафе заявил, что использует все полученные знания и опыт для будущих проектов.