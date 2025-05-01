В Талдыкоргане горела крыша кафе
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пожар в одном кафе Талдыкоргана случился 1 мая 2025 года. У здания, расположенного на улице Жансугурова, загорелась кровля, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова.
"Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – рассказали в пресс-службе министерства.
В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
Накануне, 30 апреля, в Талдыкоргане четыре часа тушили крупный пожар, который вспыхнул в цеху по утилизации пластика.
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