В Талдыкоргане горела крыша кафе

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Пожар в одном кафе Талдыкоргана случился 1 мая 2025 года. У здания, расположенного на улице Жансугурова, загорелась кровля, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова. "Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – рассказали в пресс-службе министерства. В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности. Накануне, 30 апреля, в Талдыкоргане четыре часа тушили крупный пожар, который вспыхнул в цеху по утилизации пластика.

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