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Происшествия

В Талдыкоргане горела крыша кафе

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 17:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пожар в одном кафе Талдыкоргана случился 1 мая 2025 года. У здания, расположенного на улице Жансугурова, загорелась кровля, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС огонь ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова.

"Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – рассказали в пресс-службе министерства.

В МЧС призывали предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне, 30 апреля, в Талдыкоргане четыре часа тушили крупный пожар, который вспыхнул в цеху по утилизации пластика.

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Андрей Дюсупов
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