Как оплачивать взносы ОСМС за год вперед для получения статуса застрахованного

В Фонде медстрахования рассказали, как правильно оплачивать взносы ОСМС за год вперед, чтобы получить статус застрахованного. Новый механизм оплаты взносов заработал в Казахстане с 5 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как самостоятельным плательщикам не ошибиться при уплате взносов на ОСМС на предстоящие 12 месяцев для получения статуса застрахованного. К примеру, сейчас месяц май. При предоплате за 12 месяцев необходимо произвести оплату взносов с мая 2023 года по апрель 2024 года по 3 500 тенге в отдельности, начиная с текущего месяца.

Если до окончания текущего месяца осталось несколько дней или в этом месяце обращение за медицинской помощью не планируется, то лучше производить оплату уже с предстоящего месяца. То есть в конце мая можно произвести оплату за 12 месяцев, начиная с июня 2023 года и заканчивая маем 2024 года. Весь год у пациента будет статус застрахованного.​

Взносы в ОСМС можно оплатить через кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы моментальной оплаты и филиалы "Казпочты".

Если возникают какие-либо дополнительные вопросы или проблемы с получением медицинской помощи, то необходимо обращаться в Службу поддержки пациентов в своей клинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то обращение следует направить непосредственно в Фонд медстрахования.

Проверить свой статус в системе медицинского страхования и получить информацию о произведенных выплатах можно на сайте электронного правительства egov.kz в разделе "Здравоохранение".