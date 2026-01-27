Кто в Казахстане освобожден от уплаты взносов ОСМС и кто оплачивает за них

В Жамбылском филиале Фонда социального медицинского страхования 27 января 2026 года напомнили, кто освобождается от уплаты взносов в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и кто оплачивает взносы за них, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, за 16 категорий граждан взносы в систему ОСМС уплачивает государство. К ним относятся:



1. дети;

2. неработающие беременные женщины (в случае, если за последние два месяца за них не производились пенсионные и социальные отчисления);

3. один из законных представителей ребенка в возрасте до трех лет – неработающий родитель;

4. лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по усыновлению (удочерению) новорожденного ребенка (детей), а также по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) трехлетнего возраста;

5. неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

6. неработающие лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы;

7. лица, получающие пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

8. лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы по приговору суда (за исключением учреждений минимальной безопасности);

9. лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей;

10. неработающие кандасы;

11. многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", ранее удостоенные звания "Батыр ана", а также награжденные орденами "Ана даңқы" I и II степени;

12. лица с инвалидностью;

13. лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования (студенты очной формы обучения);

14. неработающие лица, получающие государственную адресную социальную помощь;

15. официально зарегистрированные безработные (с 2026 года их взносы будут оплачиваться акиматами);

16. с 2026 года в системе ОСМС за счет средств местных бюджетов будут застрахованы лица с кризисным и экстренным уровнем благосостояния (категории D и E), а также официально зарегистрированные безработные – за счет местных исполнительных органов.

Ранее в филиале Фонда социального медицинского страхования по Алматинской области рассказали, куда поступают отчисления по ОСМС и что с ними происходит, если не пользоваться медуслугами.