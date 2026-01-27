Кто в Казахстане освобожден от уплаты взносов ОСМС и кто оплачивает за них
Согласно распространенной информации, за 16 категорий граждан взносы в систему ОСМС уплачивает государство. К ним относятся:
1. дети;
2. неработающие беременные женщины (в случае, если за последние два месяца за них не производились пенсионные и социальные отчисления);
3. один из законных представителей ребенка в возрасте до трех лет – неработающий родитель;
4. лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по усыновлению (удочерению) новорожденного ребенка (детей), а также по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) трехлетнего возраста;
5. неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;
6. неработающие лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы;
7. лица, получающие пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;
8. лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы по приговору суда (за исключением учреждений минимальной безопасности);
9. лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей;
10. неработающие кандасы;
11. многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", ранее удостоенные звания "Батыр ана", а также награжденные орденами "Ана даңқы" I и II степени;
12. лица с инвалидностью;
13. лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования (студенты очной формы обучения);
14. неработающие лица, получающие государственную адресную социальную помощь;
15. официально зарегистрированные безработные (с 2026 года их взносы будут оплачиваться акиматами);
16. с 2026 года в системе ОСМС за счет средств местных бюджетов будут застрахованы лица с кризисным и экстренным уровнем благосостояния (категории D и E), а также официально зарегистрированные безработные – за счет местных исполнительных органов.
