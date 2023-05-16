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"Атырау" одержал первую победу на клубном чемпионате Азии по волейболу

Волейбол Клубный чемпионат Азии Фото: Instagram/avcvolley
Казахстанский волейбольный клуб "Атырау" сумел переиграть команду Гонконга во втором туре азиатского клубного первенства-2023, который в эти дни проходит на площадках Бахрейна, сообщает Zakon.kz.

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Западноказахстанский коллектив был сильнее представителей Гонконга трех сетах – 3:0 (25:11, 25:20, 25:11). Для "Атырау" этот успех стал первым в предварительном раунде группы D клубного чемпионата Азии-2023 по волейболу среди мужчин. 

Волейбол Клубный чемпионат Азии

Фото: Instagram/avcvolley

Первую игру "Атырау" сыграл на площадке Манамы (Бахрейн) против команды из Катара, и признал свое поражение в четырех партиях – 1:3 (25:19, 25:22, 22:25, 25:23).

На эти соревнования приехало 16 азиатских дружин, которые распределены по 4 группам. По расписанию у казахстанской команды остался еще один матч в предварительном раунде, это игра с представителями Кувейта, которая состоится вечером 16 мая.

От исхода этого поединка зависит, на какой стадии плей-офф далее сыграет "Атырау".     

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