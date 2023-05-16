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Законодательство РК

Казахстан и Россия подпишут протокол о продлении транзита российской нефти в Китай через Казахстан

Казахстан и Россия продлевают соглашение о траснпортировке роснефти в Китай Фото: primerminister.kz
Подготовлен Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РК и правительством РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года, сообщает Zakon.kz.

Протокол предусматривает актуализацию по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление Соглашения на десятилетний период до 1 января 2034 года.

Предусматривается, что стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной организацией российской стороны в количестве 10 миллионов тонн в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению транспортировки граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск – 2") – граница Республики Казахстан – граница Российской Федерации (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск-2") – граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика).

Долгосрочная транспортировка нефти осуществляется:

  • по казахстанской части маршрута "граница РФ – граница РК (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск – 2") (маршрут транспортировки 1) – граница РК – граница РФ (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск – 2")" – в соответствии с договором между уполномоченной организацией казахстанской стороны и публичным АО "Транснефть", выступающим в качестве агента уполномоченной организации РФ в части оказания услуг по транспортировке нефти по указанной части маршрута;
  • по российской части маршрута "граница РК – граница РФ (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск – 2") – граница РФ – граница РК (Прииртышск)".
  • по казахстанской части маршрута "граница РФ – граница РК (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китай)" (маршрут транспортировки 2)" .

Как следует из протокола, стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год по маршруту транспортировки 1 составляет 2,1 доллара за одну тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге, установленного Нацбанком РК на дату выставления уполномоченной организацией казахстанской стороны задания на платеж. Такая стоимость транспортировки и порядок расчета устанавливается в соответствующем договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Соглашения.

Стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 миллионов тонн в год по маршруту транспортировки 2 утверждается на весь срок действия Соглашения уполномоченным государственным органом РК в долларах США за 1 тонну на основании договоренностей уполномоченных организаций сторон.

Указывается, что такая стоимость транспортировки устанавливается в договоре о транспортировке и не подлежит изменению в течение срока действия Соглашения без согласования с уполномоченными организациями сторон.

Соглашение действует до 1 января 2034 года. При этом оговаривается, что его действие может быть прекращено по истечении 6 месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другой стороны о своем намерении прекратить действие соглашения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.

10 мая 2023 года сообщалось, что "КазТрансОйл" продлил договор о транзите российской нефти в Китай.

Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти.

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Лариса Черненко
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