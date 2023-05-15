"КазТрансОйл" продлил договор о транзите российской нефти в Китай

АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщает Zakon.kz.

Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти.

"Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа". Департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл"

Отмечается, что в настоящее время тариф АО "КазТрансОйл" на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай по маршруту "Граница РФ – граница РК (Прииртышск) – Атасу (РК) – Алашанькоу (Китай)" составляет 15 долларов США за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке "граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" – 4,23 долларов США за 1 тонну без учета НДС; на участке "Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" – 10,77 долларов США за 1 тонну без учета НДС.

В январе-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китайскую Народную Республику.

"Магистральный нефтепровод "Атасу – Алашанькоу" является частью системы магистральных нефтепроводов "Казахстан – Китай" и принадлежит ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", которое является совместным предприятием АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода "Атасу – Алашанькоу" – 20 млн тонн нефти в год", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что "КазТрансойл" повысил тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан.