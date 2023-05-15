Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"КазТрансОйл" продлил договор о транзите российской нефти в Китай

добыча Фото: pixabay
АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщает Zakon.kz.

Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством РФ и правительством РК о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти.

"Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа". Департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл"

Отмечается, что в настоящее время тариф АО "КазТрансОйл" на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в Китай по маршруту "Граница РФ – граница РК (Прииртышск) – Атасу (РК) – Алашанькоу (Китай)" составляет 15 долларов США за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке "граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" – 4,23 долларов США за 1 тонну без учета НДС; на участке "Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" – 10,77 долларов США за 1 тонну без учета НДС.

В январе-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китайскую Народную Республику.

"Магистральный нефтепровод "Атасу – Алашанькоу" является частью системы магистральных нефтепроводов "Казахстан – Китай" и принадлежит ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", которое является совместным предприятием АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода "Атасу – Алашанькоу" – 20 млн тонн нефти в год", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что "КазТрансойл" повысил тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан.

Читайте также

Карагандинскую ГРЭС-1 проверят из-за жалоб на дым

Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК

В Астане и 13 областях Казахстана ожидаются заморозки, гроза и пыльная буря

Елена Беляева
Россия Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления