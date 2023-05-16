Подробности отключения света в центре Алматы рассказали в АЖК

15 мая в центре Алматы произошло аварийное отключение электричества. В "Алатау жарык компаниясы" (АЖК) рассказали Zakon.kz о деталях произошедшего.

В АЖК уточнили, что отключение электроэнергии в квадрате улиц Сатпаева – Курмангазы – Достык – Назарбаева произошло в 15:25 15 мая.

"В результате аварии без напряжения остались 78 юридических и 561 физическое лицо". Пресс-служба АО "Алатау жарык компаниясы"

Также дополнительно сказано, что и утром (06:05) 15 мая были аварийные отключения электроэнергии в данном квадрате.

"В ремонт была выведена основная кабельная линия 10кВ. Все потребители были переключены на резервное питание. Ремонт поврежденного кабеля был начат, но в результате повреждения второго резервного кабеля в 15:25 данный район остался полностью без напряжения". Пресс-служба АО "Алатау жарык компаниясы"

В заключении отмечено, что электроснабжение района было восстановлено в 22:25.

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Стоит отметить, что в районе также не работал мобильный интернет.