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В Уральске прошел областной концерт-фестиваль "Жайықтың жас өнерпаздары"

В Уральске прошел областной концерт-фестиваль "Жайықтың жас өнерпаздары" Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Организатором мероприятия выступил частный фонд "Международные созвездия Назиба Жиганова" при поддержке управлений образования, культуры, развития языков и архивного дела, и общественного развития Западно-Казахстанской области.

На концерте выступили более двух десятков талантливых детей – лауреатов международных, республиканских, областных, городских конкурсов, учащихся музыкальных школ и школ искусств региона.

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных творческих возможностей, является одной из приоритетных социальных задач национальной политики государства. Проект "Назиб Жиганов: с любовью к детям" способствует популяризации знаний об истории и культуре Казахстана, сохранению межэтнического согласия, укреплению духовной общности народа, поддержке творческих способностей юных дарований.

В Уральске прошел областной концерт-фестиваль

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Главная цель фестиваля – показать талантливых детей, выразить признательность педагогам и родителям за достойное воспитание подрастающего поколения. На первый фестиваль-концерт приехали победители международных, республиканских, областных музыкальных конкурсов со всех районов области, которые смогли еще раз продемонстрировать свои таланты в пении, игре на различных музыкальных инструментах. Необходимо поощрять и поддерживать детей, которые развивают свои творческие способности, давать им возможность раскрывать свои таланты. Ведь это здорово, когда дети приобщаются к миру искусства, связывают свою дальнейшую жизнь с творчеством, музыкой. Наша задача – создать для этого все условия".Учредитель фонда Светлана Тенишева

Призеры и лауреаты различных музыкальных конкурсов приехали в Уральск вместе с преподавателями, которые вкладывают в детей все знания и умения, и очень гордятся успехами своих учеников. Из района Байтерек приехали несколько человек вместе с преподавателем музыкальной школы с.Переметное Натальей Швабенланд.

В Уральске прошел областной концерт-фестиваль

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Я играю на фортепиано уже 7 лет, заканчиваю детскую музыкальную школу в родном селе Переметное. За это время участвовала во многих конкурсах, занимала первые места. В детстве у меня возникло огромное желание играть на музыкальном инструменте, и, благодаря родителям и преподавателям, моя мечта осуществилась. Очень понравилось, что мы смогли не только сами выступить, но и увидеть и услышать других детей, так как мы все были почет-ными гостями фестиваля. На концерте я исполнила музыкальное произведение Айдоса Сагата "Талшын", – рассказала лауреат международного и республиканского конкурсов Елизавета Долбленова.

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