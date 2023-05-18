Дверь подъезда упала на ребенка в Алматы

В одном из алматинских ЖК дверь подъезда упала на ребенка и придавила его, когда мальчик выходил на улицу, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях.





В Управлении общественного здравоохранения города Алматы прокомментировали происшествие.

"Ребенок на машине скорой медицинской помощи был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу N2, где были проведены инструментальные обследования, в частности КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок в полном сознании.

Дополнение на 19.05.2023.

Как стало известно, накануне ночью эта дверь "подверглась атаке". Мужчина сначала пнул ее, а затем сорвал замок. В подъезде досталось и лифту.

"Дверь починили в тот же день, после случившегося инцидента с мальчиком. Ночью дверь сломали. Передали видео в полицию, чтобы они выяснили личность сломавшего дверь и приняли меры в отношении него. Мальчик выходил с утра", – сообщили в пресс-службе застройщика Qazaq Stroy, там предоставили видео случившегося.





В компании также рассказали, что инцидент с подобным открытием этой двери не единственный. Несколько недель назад две девушки тоже сорвали замок. Полиция установила их и оштрафовала.

Помимо этого, застройщик сообщил, что перед падением двери – около семи утра 18 мая двое мужчин и вовсе открутили доводчик на ней. Их личности тоже устанавливают.

Фото: скриншот видео

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