Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дверь подъезда упала на ребенка в Алматы

На ребенка в Алматы Фото: Kris_p_almaty
В одном из алматинских ЖК дверь подъезда упала на ребенка и придавила его, когда мальчик выходил на улицу, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях.


В Управлении общественного здравоохранения города Алматы прокомментировали происшествие.

"Ребенок на машине скорой медицинской помощи был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу N2, где были проведены инструментальные обследования, в частности КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении ведомства.

Ребенок в полном сознании.

Дополнение на 19.05.2023. 

Как стало известно, накануне ночью эта дверь "подверглась атаке". Мужчина сначала пнул ее, а затем сорвал замок. В подъезде досталось и лифту. 

"Дверь починили в тот же день, после случившегося инцидента с мальчиком. Ночью дверь сломали. Передали видео в полицию, чтобы они выяснили личность сломавшего дверь и приняли меры в отношении него. Мальчик выходил с утра", – сообщили в пресс-службе застройщика Qazaq Stroy, там предоставили видео случившегося.


В компании также рассказали, что инцидент с подобным открытием этой двери не единственный. Несколько недель назад две девушки тоже сорвали замок. Полиция установила их и оштрафовала.

Помимо этого, застройщик сообщил, что перед падением двери – около семи утра 18 мая двое мужчин и вовсе открутили доводчик на ней. Их личности тоже устанавливают. 

Дверь подъезда упала на ребенка

Фото: скриншот видео

Ранее в полиции прокомментировали видео с колесом, отлетевшим в девушку в Астане

Читайте также

В Жетысуской области мужчина пытался изнасиловать сестру друга

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления