Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Гастроэнтеролог дала рекомендации о том, как избавиться от изжоги

Гастроэнтеролог дала рекомендации о том, как избавиться от изжоги Фото: freepik
Специалист рассказала, что изжога возникает из-за вредных пищевых привычек или нарушения работы органов ЖКТ, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью "Известиям" пояснила что изжога – это чувство жжения за грудиной, которое нередко сопровождается воздушной, кислой или горькой отрыжкой. Она появляется, если кольцевая мышца между желудком и пищеводом не может удерживать кислое содержимое. Оно забрасывается в пищевод или даже в рот, вызывая неприятные ощущения.

Избежать изжоги можно уменьшением порций еды, так как переедание откликается давлением в желудке под напором еды. Сфинктеру в этом случае сложнее удерживать пищу.

"Хороший способ избежать этого – учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия", – дала рекомендацию врач.

Кроме того, врач не рекомендовала слишком активно или, наоборот, пассивно проводить время после еды. По ее словам, физические нагрузки и отдых на диване увеличивают давление на сфинктер, что создает риск появления изжоги.

Наиболее здоровым способом провести время после еды является неспешная прогулка, поскольку это способствует лучшему перевариванию пищи.

Отказ от жирной, острой и тяжелой пищи, алкоголя также поможет избежать изжоги. Если данное ощущение не проходит после изменений в рационе, то необходимо обратиться к врачу для обследования ЖКТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог рассказала, какие заболевания вызывают несвежие продукты.

Читайте также

Коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру – ВОЗ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в субботу

В Минздраве ответили депутату на предложение о возврате казахстанцам средств ОСМС

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления