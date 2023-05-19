Гастроэнтеролог дала рекомендации о том, как избавиться от изжоги

Специалист рассказала, что изжога возникает из-за вредных пищевых привычек или нарушения работы органов ЖКТ, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью "Известиям" пояснила что изжога – это чувство жжения за грудиной, которое нередко сопровождается воздушной, кислой или горькой отрыжкой. Она появляется, если кольцевая мышца между желудком и пищеводом не может удерживать кислое содержимое. Оно забрасывается в пищевод или даже в рот, вызывая неприятные ощущения.

Избежать изжоги можно уменьшением порций еды, так как переедание откликается давлением в желудке под напором еды. Сфинктеру в этом случае сложнее удерживать пищу.

"Хороший способ избежать этого – учиться распознавать признаки насыщения и отличать физиологическую потребность в пище от еды ради удовольствия", – дала рекомендацию врач.

Кроме того, врач не рекомендовала слишком активно или, наоборот, пассивно проводить время после еды. По ее словам, физические нагрузки и отдых на диване увеличивают давление на сфинктер, что создает риск появления изжоги.



Наиболее здоровым способом провести время после еды является неспешная прогулка, поскольку это способствует лучшему перевариванию пищи.

Отказ от жирной, острой и тяжелой пищи, алкоголя также поможет избежать изжоги. Если данное ощущение не проходит после изменений в рационе, то необходимо обратиться к врачу для обследования ЖКТ.

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