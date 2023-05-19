Объявившие голодовку наркозависимые в Павлодаре вернулись к обычному распорядку дня

Пациенты Центра психического здоровья, объявившие два дня назад голодовку, прекратили акцию протеста после переговоров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Кправлении здравоохранения Павлодарской области, 18 мая 11 пациентов вернулись к обычному распорядку дня и начали питаться после проведенных переговоров и разъяснений, передает Pavlodarnews.

Также к пациентам Центра психического здоровья приезжал уполномоченный по правам человека по Павлодарской области Арсен Жакупов, сообщили в облздраве. Жакупов, как сообщается, ознакомился с условиями содержания пациентов.

"Совместно с и.о. руководителя Управления здравоохранения Сауле Арыстановой проведены встречи со всеми пациентами, выслушаны их пожелания и предложения. Для пребывающих на лечении даны разъяснения по механизму действий в случае нарушения их прав и предоставлен контактный номер для коммуникации в случае необходимости". Пресс-служба Управления здравоохранения региона

Сообщается, что уполномоченный по правам человека Жакупов дал рекомендации руководству Центра по организации досуга и контролю качества питания пациентов.

Напомним, что 16 мая пациенты Центра психического здоровья Павлодарской области объявили голодовку. Они потребовали предоставить им лечебные отпуска и улучшить питание.