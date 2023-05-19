Лига конференций: "Базель" – "Фиорентина" и "АЗ" – "Вест Хэм Юнайтед"
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Встреча "АЗ Алкмар" и "Вест Хэм Юнайтед" прошла в Нидерландах на стадионе "АЗ-Стадион". Но родные стены не помогли команде "АЗ" одержать победу. Ответный мачт закончился со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственный гол встречи на 94 минуте забил Пабло Форнальс.
FINAL BOUND!— West Ham United (@WestHam) May 18, 2023
IRONS! ⚒️ pic.twitter.com/6cCCcLMQHY
Встреча
итальянской "Фиорентины" и швейцарского
"Базеля" завершилась победой итальянцев.
Игра состоялась в Базеле на стадионе
"Санкт-Якоб Парк". Отличился во время
встречи Николас Гонсалес, который забил
в ворота "Базеля" два гола, на 35-й и 72-й
минутах. Еще один гол в этой команде на 129 минуте забил Антонин Барак. На 55-й минуте Зеки Амдуни загнал
мяч в ворота итальянцев. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Фиорентины".
ANCORA NICOOOO pic.twitter.com/qu4bgDyZk3— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 18, 2023