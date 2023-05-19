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Лига конференций: "Базель" – "Фиорентина" и "АЗ" – "Вест Хэм Юнайтед"

Лига конференций: "Базель" – "Фиорентина" и "АЗ" – "Вест Хэм Юнайтед" Фото: Тwitter/WestHam
В ночь на 19 мая состоялись сразу два полуфинальных матча Лиги конференций УЕФА. Со счетом 0:1 сыграли "АЗ" и "Вест Хэм Юнайтед". Итогом встречи "Базель" – "Фиорентина" стал счет 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Встреча "АЗ Алкмар" и "Вест Хэм Юнайтед" прошла в Нидерландах на стадионе "АЗ-Стадион". Но родные стены не помогли команде "АЗ" одержать победу. Ответный мачт закончился со счетом 1:0 в пользу англичан. Единственный гол встречи на 94 минуте забил Пабло Форнальс.


Встреча итальянской "Фиорентины" и швейцарского "Базеля" завершилась победой итальянцев. Игра состоялась в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк". Отличился во время встречи Николас Гонсалес, который забил в ворота "Базеля" два гола, на 35-й и 72-й минутах. Еще один гол в этой команде на 129 минуте забил Антонин Барак. На 55-й минуте Зеки Амдуни загнал мяч в ворота итальянцев. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Фиорентины".


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Италия Нидерланды Швейцария
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