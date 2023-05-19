Токаев прибыл на саммит в Китае

Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Китай", сообщает Zakon.kz.

Утром 19 мая президент Казахстана прибыл в Центр международных конференций, где он примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай", сообщает пресс-служба Акорды.





Фото: пресс-служба Акорды





На месте проведения саммита Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин.





Фото: пресс-служба Акорды

Напомним, что 17 мая президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Также вечером 18 мая состоялась официальная церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай".

