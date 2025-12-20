Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Япония"
Фото: Акорда
20 декабря президент Казахстана Касым-жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога "Центральная Азия – Япония", сообщает Zakon.kz.
Об этом передает Акорда.
Перед началом первого саммита "Центральная Азия – Япония", его участники сделали совместное фото.
Фото: Акорда
Ранее японские средства массовой информации опубликовали материалы, посвященные Казахстану. По оценке журналистов, они являются наглядным свидетельством того, что отношения между Астаной и Токио выходят на новый этап развития.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript