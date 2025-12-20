#Казахстан в сравнении
События

Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Япония"

Визит Токаева в Токио , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 05:45 Фото: Акорда
20 декабря президент Казахстана Касым-жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога "Центральная Азия – Япония", сообщает Zakon.kz.

Об этом передает Акорда.

Перед началом первого саммита "Центральная Азия – Япония", его участники сделали совместное фото.

Фото: Акорда

Ранее японские средства массовой информации опубликовали материалы, посвященные Казахстану. По оценке журналистов, они являются наглядным свидетельством того, что отношения между Астаной и Токио выходят на новый этап развития.

