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Китайский "План Маршалла" для Центральной Азии

Китайский "План Маршалла" для Центральной Азии Фото: pixabay
Политический аналитик Айдар Амребаев сказал, что в мире происходят не только отдельные турбулентные процессы в международных отношениях, но и фактическое разрушение мирового порядка, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящий момент мы наблюдаем не только отдельные турбулентные процессы в международных отношениях в различных регионах мира, но и фактическое разрушение мирового порядка, построенного на прежних принципах унилатерализма и "игры" с нулевым результатом.

К сожалению, региону Центральной Азии после распада Советского Союза до сегодняшнего дня все еще не удалось в полном объеме преодолеть периферийный статус. Страны региона, реализуя собственные национальные стратегии развития, преодолевая негативные внутренние и внешние вызовы, пока не сумели обрести полнокровную международную субъективность в плане участия в процессах глобального управления. Более того, страны региона оказались вовлечены в разнообразные деструктивные процессы конфронтации крупных мировых игроков, санкционные и торговые войны, существенным образом подвергаясь риску вторичных санкций и блокирования развития в периферийном статусе Land lock Countries (Запертых на континенте стран).

Переживаемый странами Центральной Азии и, в частности, Казахстаном, период глубокой трансформации всех сторон жизни является весьма уязвимым для государственности наших народов. Стабилизация отношений на внешнем треке взаимодействия стран региона является насущной потребностью сегодняшнего дня. В ситуации конфронтации России с Западом ближайший и ответственный сосед региона – динамично развивающийся Китай, исповедующий глобальный, стратегический ориентир на миролюбивое, взаимовыгодное и ответственное взаимодействие, представляется одним из драйверов устойчивого развития. Опыт 30 с лишним лет взаимодействия как отдельных стран, так и Центральной Азии в целом с Китаем, красноречиво свидетельствует о доброй воле и стремлении этого крупного игрока со второй экономикой мира к взаимовыгодному заинтересованному сотрудничеству по всему периметру своих границ, в том числе и с нашим регионом, который представляет для КНР стратегический интерес как альтернативный "континентальный коридор развития". Как известно, сегодняшний динамизм экономического развития страны был обеспечен в основном прибрежными регионами Китая с ориентацией на морские транспортные коридоры.

В этом плане обоюдные прорывные действия Китая и стран Центральной Азии по форсированному, динамичному развитию сотрудничества в послековидный период и в контексте противостояния Запада и России являются логичными и целесообразными. С моей точки зрения, основной целью государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китай и его участие в первом Саммите глав-государств стран Центральной Азии и Китая (ЦА + КНР) является интенсификация и конкретизация взаимодействия как на двусторонней, так и многосторонней (как единый регион Центральной Азии) основе.

Говоря о целесообразности визита казахского лидера в Китай, следует отметить, как было сказано в совместном заявлении руководителей государств, "стороны при руководящей роли "дипломатии глав государств" продолжат продвигать взаимодействие на всех уровнях и механизмы сотрудничества в различных областях, непрерывно углублять отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, наполнять содержание двустороннего сотрудничества, готовы прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью". Такова главная идеология устремлений наших стран к взаимодействию, которая была наполнена конкретным содержанием.

В частности, стороны отметили наивысший уровень политического диалога между странами, позволяющий опереться друг на друга в ситуации разнообразия вызовов, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Как было отмечено в Совместном заявлении, стороны намерены "углублять политическое взаимодоверие, усилят взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность сторон, а также другим вопросам, представляющим их коренные интересы". Это относится, прежде всего, к выработке скоординированной позиции в условиях дестабилизации отношений Запада и России, имеющей негативные последствия для всего евразийского континента. В этом плане Казахстан и Китай подчеркнули единодушие и следование Уставу ООН и принципам мирного сосуществования государств и разрешения всех спорных вопросов путем диалога. Отмечая негативные последствия конфронтации, наши государства предпримут решительные шаги по минимизации негативного влияния войны в Украине и санкционного режима на развитие наших стран и региона Центральной Евразии, включающей Центральную Азию и Китай. С этой целью страны поддерживают совместные усилия по расширению возможностей различных диалоговых площадок для укрепления доверия между государствами на глобальном и региональном уровнях, к числу которых относятся ШОС, СВМДА и формат "ЦА + Китай".

Имея в виду негативные социально-экономические последствия этой ситуации для стран и мировой экономики в целом, странами предпринимаются беспрецедентные шаги не только к ускоренному постковидному восстановлению экономик самих государств, но и закладывается прочная основа для устойчивого и динамичного роста сотрудничества между Казахстаном и Китаем в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Это относится, прежде всего, к стабильности поставок энергоресурсов из региона в Китай как страну с растущим потреблением энергии, а также диверсификации экономики Казахстана – создания современной, инновационной индустриальной и продовольственной базы. В числе актуальных Соглашений между странами, следует отметить такие, как: Меморандум между Правительством РК и Правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута; План сотрудничества в сфере индустриализации и инвестиций между Правительством РК и Правительством КНР; Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о взаимном освобождении от визовых требований, как для граждан Китая, которое действовало в нашей стране уже в течение года на двухнедельный срок, так и граждан Казахстана со сроком в 30 дней посещения стран с целью туризма, бизнеса и транзита.

Стоит также отметить, что стороны намерены увеличить инвестиционную деятельность для развития промышленной базы Республики Казахстан. В частности, примечательно, что будут приняты меры по наращиванию и продвижению благоприятной торговли, расширению сотрудничества в сфере электронной торговли, больших данных, искусственного интеллекта, 5G и других новых областях, улучшающих качество экономической структуры нашего сотрудничества. Будет усилено взаимодействие в секторе финансовых услуг, оказана поддержка развитию и привлечению к деятельности МФЦА китайских финансовых структур, специализирующихся в сферах управления активами и минимизации рисков международных финансовых операций. В рамках усиления транспортно-логистической состыковки стран согласно инициативе "Пояс и путь" стороны выражают готовность к непрерывному повышению уровня взаимосвязанности, расширению возможностей трансграничных грузоперевозок и пунктов пропуска, углублению практического сотрудничества в области железнодорожных перевозок по маршруту "Китай – Европа" через территорию Казахстана и Транскаспийского международного транспортного маршрута, содействовать мультимодальным сухопутным перевозкам. Это позволит преодолеть существующие проблемы, связанные с транспортировкой грузов через территорию России и охваченной войной Украины.

Предполагается одним из главных приоритетов торгово-экономического сотрудничества двух стран рассматривать сельскохозяйственную кооперацию, укрепление взаимодействия по продовольственной безопасности, стимулирование инвестиций в сельское хозяйство и торговый обмен, повышение уровня научно-технического и индустриального обмена и сотрудничество в области водосберегающего орошения, животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственной техники, комплексного использования бесплодной почвы, скорейшего принятия Соглашения о трансграничном водном регулировании, что отвечает коренным интересам приграничных регионов Казахстана.

Для Казахстана одним из чувствительных вопросов является развитие трудовых ресурсов и предоставление высококвалифицированных рабочих мест для казахстанцев. В этом плане строительство целого ряда предприятий при поддержке китайских инвестиций в Казахстане потребует большого числа специалистов рабочих профессий. При поддержке китайской стороны инициируется и внедряется проект "Мастерских Лу Баня", первоначально в Восточном Казахстане. Данный проект имеет целью восстановление и развитие системы профессионально-технического обучения людей рабочим профессиям. Также в рамках визита были подписаны соглашения с рядом профильных учебных заведений для покрытия дефицита профессиональных кадров.

Согласно программе запуска 52 проектов индустриально-инновационного сотрудничества стоимостью $21 млрд, в этом году в Казахстане запланирован ввод шести проектов с участием инвесторов из Китая на сумму $362,5 млн. На стадии реализации находится девять проектов на $2,3 млрд. В целом, с 2015 года в Казахстане запущены 25 проектов на $7,3 млрд из этого списка. Эти проекты охватят 11 регионов страны, что способствует гармонизации территориального экономического развития регионов страны, в том числе и депрессивных. Примером этого может послужить реализация ряда проектов в Кызылординской области. Так, в 2024 году там начнут выпускать водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия). Запуск этого производства оценивается в 145 млрд тенге. В этой области при помощи китайских инвесторов будет налажено производство ультратонкого стекла для смартфонов и планшетов за 64 млрд тенге. Это предприятие будет открыто в 2026 году. В тот же период запланирован ввод горно-обогатительного комбината по производству титана за 15 млрд тенге. В дальнейшем в области предполагается ввести в строй предприятие по производству молочной сыворотки за 2,5 млрд тенге. Подобные проекты приняты в работу и в других областях Казахстана.

В отношении Саммита с участием глав-государств Центральной Азии и Китая следует сказать, что предполагается принять совместную, скоординированную программу комплексного развития региона Центральной Азии при поддержке Китая и с ориентиром на достаточно емкий китайский рынок. Будет разработан и принят в работу новый эффективный механизм многостороннего сотрудничества в целях устойчивого развития Центра Евразии в условиях беспрецедентной международной турбулентности на континенте.

С этой целью предусматривается значительное увеличение совокупного товарооборота стран Центральной Азии с Китаем, который на сегодняшний день составляет $70 млрд. С этой целью будут актуализированы проекты транспортно-логистической взаимосвязанности региона, скоординированного сотрудничества стран ЦА по освоению продовольственного рынка Китая, стабильного энергетического взаимодействия. В целом, Китай может выступить инвестиционным драйвером экономической кооперации стран Центральной Азии, разработав своеобразный "План Маршалла" для ускоренного развития экономики региона. Думается, поддержка руководителями региона инициатив Пекина в области глобальной безопасности, глобального развития и глобальной цивилизации коррелируется с национальными интересами центральноазиатских стран по устойчивому, стабильному и динамичному развитию всего региона Центральной Азии в целом.

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