Политолог заявил, что Казахстану нужен новый "Путь в Европу"

Политический аналитики Айдар Амребаев сказал, что идея "Путь в Европу" предварительно была озвучена задолго до нынешней ситуации повсеместной турбулентности.

Это произошло тогда, когда, казалось Европа, наконец, станет органичной частью "Большой Евразии", а Россия , еще по велению Петра Великого открывшая "окно в Европу" войдет в семью народов развитого Запада… Однако сегодня мы видим небывалое прежде столкновение Запада и России, в котором Казахстану экзистенциально важно сохранить себя "тихой гаванью", мостом между Западом и Востоком. Действительно, актуальность для нас западного вектора очевидна.

Мы являемся, едва ли, не важнейшим партнером Китая в "Поясе и пути", и, пожалуй, одним из немногих дружественных сателлитов "непокорной России", которая настаивает на своем праве не мериться "общим аршином" глобализации… Что ж, дружественный России Казахстан, привержен нормам, несовершенного ныне, международного права. Он обязан быть надежным форпостом современного "Пути на Запад" для многих стран, стоящих на пути модернизации"… "Расширенное парнерство с ЕС" для нас важнейший вектор, если мы, как наши партеры в ЦА, хотим обрести подлинную суверенность на современной цивилизованной основе. Наше стремление в европейским ценностям и современным передовым социальным стандартам, является естественным желанием лучшей жизни и подлинно гуманитарных целей. С этой точки зрения, Резолюция по промежуточным итогам реализации Стратегии ЕС по ЦА, принятой в 2019 году, является, едва ли, не ключевым направлением регионального сотрудничества, где особая роль уделена нашей стране.

Не смотря на несовершенство процесса модернизации наших стран, на что справедливо указывают парламентарии ЕС, мы находимся на верном пути обновления. Наш "Путь в Европу" однозначен и достаточно сложен в силу сложившихся исторических и геополитических условий, но он отражает наш стратегический выбор к лучшей жизни и высшим общечеловеческим ценностям.





В этой связи, не случайно стремление Нового Казахстана к адаптации передовых европейских социальных стандартов, а также к примирению Запада и России, сопряжению геостратегических проектов ЕС и Китая. Казахстан видит себя сегодня реальным "геополитическим хабом" между Западом и Востоком".