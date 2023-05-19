Алихан Смаилов прибыл в Алматы на форум "Европейский союз – Центральная Азия"

Сегодня, 19 мая, премьер-министр Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия", проходящем в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, в рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов.

В их числе:

развитие торговых связей между предпринимателями;

осуществление мультимодальных грузоперевозок;

модернизация инфраструктуры торговых маршрутов;

внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций;

госрегулирование и многие другие.

Фото: primeminister.kz

Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.

На полях форума глава правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч.