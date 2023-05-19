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Алихан Смаилов прибыл в Алматы на форум "Европейский союз – Центральная Азия"

Алихан Смаилов находится в Алматы Фото: primeminister.kz
Сегодня, 19 мая, премьер-министр Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия", проходящем в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, в рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов.

В их числе:

  • развитие торговых связей между предпринимателями;
  • осуществление мультимодальных грузоперевозок;
  • модернизация инфраструктуры торговых маршрутов;
  • внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций;
  • госрегулирование и многие другие.
Алихан Смаилов находится в Алматы

Фото: primeminister.kz

Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.

На полях форума глава правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч.

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