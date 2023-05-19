Алихан Смаилов прибыл в Алматы на форум "Европейский союз – Центральная Азия"
Фото: primeminister.kz
Сегодня, 19 мая, премьер-министр Алихан Смаилов примет участие во втором Экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия", проходящем в Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы главы правительства, в рамках панельных сессий форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы укрепления экономических отношений двух регионов.
В их числе:
- развитие торговых связей между предпринимателями;
- осуществление мультимодальных грузоперевозок;
- модернизация инфраструктуры торговых маршрутов;
- внедрение цифровых решений в сфере проведения коммерческих операций;
- госрегулирование и многие другие.
Фото: primeminister.kz
Ожидается, что в сессии высокого уровня примут участие премьер-министры и представители правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов и др.
На полях форума глава правительства Казахстана также проведет ряд двусторонних встреч.
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