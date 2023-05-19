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Казахстанские борцы стали лучшими на международном турнире в Астане

Борьба МТ Астана Фото: Instagram/drs_kz
В Астане завершился международный молодежный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти прославленного казахского палуана Жаксылыка Ушкемпирова, где хозяева не имели себе равных. Казахстанцы завоевали в общей сложности 25 медалей, сообщает Zakon.kz.

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Наряду с борцами из разных регионов страны в турнире участвовали 164 лучших спортсмена из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Израиля, которые разыгрывали награды в течение трех дней.

"Золото" в активе казахстанцев Айбека Айтбекова (55 кг), Олжас Ерали (77 кг), Ислам Евлоева (82 кг), Нурасыла Аманалы (87 кг), Нуртаса Кыдырбаева (97 кг) и Жохара Узарова (130 кг).

Всего в копилке казахстанской дружины 6 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей. Азербайджан – на втором месте, у них три награды высшего качества. На третьей строчке – киргизы с одной золотой медалью. 

"Борцы нашей сборной, которые летом поедут на чемпионат Азии, в очередной раз показали свой уровень. Из регионов страны Актюбинская область показала хорошие результаты. В ближайшие два месяца для нас пройдут ответственные соревнования. В ближайшие дни совместно со сборной Азербайджана вступим в первый этап подготовки". Конысбек Тукенов, старший тренер молодежной сборной Казахстана

Для молодежной сборной Казахстана данный турнир стал этапом подготовки к азиатскому первенству (U-15 и U-20), которое пройдет 12-20 июля в столице Иордании – Аммане. Далее главный старт сезона, Чемпионат мира среди молодежи-2023, он пройдет в Варшаве (Польша) с 14 по 20 августа.

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