В Астане проводится международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

В столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного памяти Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, в церемонии открытия традиционного турнира приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

"Славный спортсмен не только прославил нашу страну, но и запомнился многими добрыми делами. Он воспитывал молодежь на патриотизме, участвовал в благоустройстве родного села. Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров во многом способствовал обращению молодежи к спорту. Он неустанно трудился, организовывая различные международные соревнования, приучая подрастающее поколение к здоровому образу жизни, чтобы они могли участвовать в крупных соревнованиях. Путь, проделанный выдающимся гражданином, является примером для многих". Василий Левит

В соревнованиях среди спортсменов до 20 лет принимают участие представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Бельгии, Азербайджана, Украины, Саудовской Аравии, Таджикистана. Они определят победителей и призеров в десяти весовых категориях в течение следующих двух дней.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В целом же соревнования борцов будут проходить до 13 марта.

29 февраля известный казахстанский боксер Василий Левит возглавил столичное Управление физической культуры и спорта.