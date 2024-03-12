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В Астане проводится международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

Соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 07:55 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного памяти Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, в церемонии открытия традиционного турнира приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

"Славный спортсмен не только прославил нашу страну, но и запомнился многими добрыми делами. Он воспитывал молодежь на патриотизме, участвовал в благоустройстве родного села. Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров во многом способствовал обращению молодежи к спорту. Он неустанно трудился, организовывая различные международные соревнования, приучая подрастающее поколение к здоровому образу жизни, чтобы они могли участвовать в крупных соревнованиях. Путь, проделанный выдающимся гражданином, является примером для многих".Василий Левит

В соревнованиях среди спортсменов до 20 лет принимают участие представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Бельгии, Азербайджана, Украины, Саудовской Аравии, Таджикистана. Они определят победителей и призеров в десяти весовых категориях в течение следующих двух дней.

Церемония открытия, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 07:55

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В целом же соревнования борцов будут проходить до 13 марта.

29 февраля известный казахстанский боксер Василий Левит возглавил столичное Управление физической культуры и спорта.

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