Нефть дешевеет на фоне ожидания решения о госдолге США

Цена барреля нефти марки Brent снизилась до уровня 75 долларов из-за ожидания трейдерами результатов переговоров по повышению потолка государственного долга США, сообщает Zakon.kz.

Стоимость нефти марки Brent на этой неделе демонстрировала нестабильность под давлением нескольких факторов.

В понедельник, 15 мая, бочка торговалась по 75,23 доллара, снизившись во вторник до 74,91 доллара. Уже в среду за баррель нефти просили 76,96 доллара, а в четверг цена "черного золота" снизилась до 75,65 доллара, падая временами до 74 долларов.

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Долг платежом страшен

По мнению аналитиков, на поведение нефтяных котировок повлияла ситуация с государственным долгом США. Американский Минфин заявил, что с 1 июня Штаты не смогут обслуживать свои долговые обязательства, если Конгресс не увеличит потолок государственного долга страны. При негативном развитии событий дефолт в США неизбежен, что приведет к серьезным проблемам в мировой экономике.

Между тем президент Байден сообщил о переговорах с законодателями по поводу повышения лимита заимствований на 31,4 трлн долларов, уточнив, что члены Конгресса согласились с тем, что страна не объявит дефолт. Несмотря на обнадеживающие новости, трейдеры испытывают опасения по поводу будущего, тем самым влияя на стоимость нефти.

По словам аналитика "Финам" Андрея Маслова, нефтяные трейдеры проявляют сейчас более осторожный подход, ожидая исхода переговоров по госдолгу.

"Ситуация с потолком госдолга давит: и прямым образом, так как нефть – все же более рисковый актив, и снижение аппетита к риску напрямую влияет на нефтяные котировки, и косвенным, через валюту и экономические факторы", – заявил Андрей Маслов корреспонденту Zakon.kz.

Своим мнением по поводу сложившейся ситуации с нашим сайтом поделился и директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев.

"Фактор достижения лимита госдолга США влиял на котировки в начале и середине недели, однако сообщение о том, что администрация президента Байдена и оппонирующая ему Республиканская партия достигли некоторого прогресса, снизило уровень неопределенности на рынках и поддержало цены на нефть", – сообщил эксперт.

По его словам, дискуссии вокруг лимита госдолга по казначейским облигациям Штатов – это часть внутриполитического торга между Демократической и Республиканской партиями. В итоге потолок госдолга вновь будет повышен, что уже неоднократно происходило и будет происходить, пока на законодательном уровне не будет отменено само существование этого потолка.

"Черное золото" – на черный день

Влияют на стоимость энергоносителей и данные по запасам нефти в Штатах. Так, Министерство энергетики США сообщило, что запасы "черного золота" в стране на прошлой неделе неожиданно выросли на 5 млн баррелей до 467,6 миллиона баррелей. При этом наоборот ожидалось уменьшение запасов на 0,9 млн баррелей.

Андрей Маслов отметил, что США объявили тендер на 3 млн баррелей нефти для пополнения своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Причем предыдущий такой тендер был объявлен в декабре 2022 года, но затем был отменен, поскольку чиновников не устроили предложенные поставщиками цены.

"Текущая ситуация такова, что американскому правительству будет трудно достичь целевой стоимости в 67-72 доллара за баррель, при этом заявленный объем поставок слишком мал, чтобы серьезно повлиять на динамику нефтяных цен", – заявил аналитик.

Между тем в прошлом году США высвободили из SPR 180 млн баррелей, что позволило сбить выросшие цены на нефть. Только закупки в сопоставимых объемах, по мнению Андрея Маслова, могут в этом году способствовать поддержке или развороту вверх цен на нефть.

Пираты Персидского залива

Свою роль в поведении нефтяных цен сыграла и непростая обстановка в районе Персидского залива, где в мае Иран захватил третий по счету нефтяной танкер, обвинив судно в нарушении законодательства страны.

Мурат Кастаев отметил, что, по мнению США, действия Ирана ставят под угрозу свободное движение нефти через Ормузский пролив.

"Напомним, что 5-й флот США базируется в Бахрейне, и его привлечение к обеспечению безопасности нефтяных танкеров увеличивает риск прямого боевого столкновения с вооруженными силами Ирана", – сказал эксперт.

Между тем по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, перевозится более двадцати процентов всех поставок нефти в мире. Поэтому обострение обстановки в этом регионе может вызвать серьезные проблемы с транспортировкой "черного золота".

Лакмусовая бумажка

Говоря о влиянии спада в мировой экономике на нефтяные цены, Андрей Маслов подчеркнул, что лакмусовой бумажкой в этом вопросе остается китайская экономика.

"Экономика КНР не показывает стабильного роста, о чем свидетельствуют недавно вышедшие макроэкономические данные. Показатели промышленного производства и розничных продаж в апреле оказались ниже прогнозов, что указывает на сложный путь восстановления экономики", – сообщил аналитик.

С другой стороны наблюдается определенная тенденция оживления экономических процессов. К примеру, в апреле уровень безработицы в Китае упал до 19-месячного минимума в 5,2%. Подтверждением выравнивания ситуации в мировой экономике стали и данные по безработице в Штатах. Там на этой неделе было подано 242 тыс. новых заявок на пособие по безработице, что стало меньше показателя прошлой недели в 264 тысячи.

В свою очередь Мурат Кастаев выражает оптимизм по поводу будущего мировой экономики.

"Негатив инвесторов относительно перспектив мирового экономического роста несколько снизился, данные по ведущим мировым экономикам не особо хороши, но тем не менее мировая экономика остается в зоне роста – пусть и медленного, но роста", – сказал он.

Что по цене?

Аналитики сходятся во мнении, что Казахстану пока не стоит опасаться последствий нынешнего снижения нефтяных котировок.

"Казахстану текущие уровни цен на нефть не угрожают. По итогам первого квартала средняя цена нефти составила 82,6 доллара США, что незначительно ниже целевых 85 долларов, заложенных в бюджет. По итогам второго квартала будет ясна средняя цена за первое полугодие, и это может создать предпосылки для пересмотра параметров бюджета. Пока для этого оснований нет и государственные финансы Казахстана в порядке", – заявил Мурат Кастаев.

Он прогнозирует, что до конца первого полугодия цены на нефть вернутся в коридор 80-90 долларов, а во втором полугодии поднимутся в диапазон 90-100 долларов.

По словам Андрея Маслова, падение цен ниже уровня в 85 долларов за баррель не оказывает катастрофического давления на казахстанскую экономику.

"Важным уровнем является отметка в 60-70 долларов за баррель. Пока Казахстан вполне продолжает получать серьезные доходы в бюджет, а готовиться к кризисному сценарию еще рано", – отметил аналитик.

Андрей Маслов подчеркнул, что в 2023 году можно ожидать цены на нефть марки Brent на уровне 75-85 долларов за баррель, а в 2024 году – 70-80 долларов.