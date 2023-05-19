В Алматы назначены новые акимы районов
Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем Управления занятости и социальных программ.
Назира Тогизбаева, Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назира Тогизбаева – кандидат экономических наук. Уроженка Кызылординской области. Замужем, имеет детей.
Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский гуманитарно-юридический университет.
Трудовую деятельность начала в 1998 году специалистом в аппарате акима города Кызылорда.
В разные годы занимала различные руководящие должности, в том числе заместителя руководителя управления общественного развития города Алматы, главного инспектора акима города Алматы — курирующего деятельность городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы, начальника отдела дирекции строящегося метрополитена города Алматы, финансового директора в частных международных компаниях.
До назначения на должность акима Наурызбайского района с 2020 года возглавляла управление занятости и социальных программ города Алматы. Имеет медаль "Ерен еңбегі үшін".
На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил Управлением государственных активов города.
Абзал Егембердиев, Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2000 году Абзал Егембердиев окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2006 году – Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова, в 2014 году – Казахскую головную архитектурно-строительную академию, магистр экономических наук.
Трудовую деятельность начал прокурором в органах прокуратуры Атырауской области с 2001 по 2003 год.
В разные годы работал в аппарате акима Астаны, занимал должности руководителя аппарата акима города Степногорска; начальника отдела, руководителя аппарата акима Алмалинского района; заместителя акима Медеуского района города Алматы; руководителя аппарата акима, заместителя акима района Есиль города Астаны; работал заместителем начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны. Руководил департаментом экологии по городу Астана, занимал руководящие должности в частных структурах.
До назначения на должность акима Ауэзовского района с августа 2022 года по май 2023 года руководил управлением государственных активов города Алматы.
Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения.
Санджар Алин, Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алин Санджар Мендыбаевич родился 30 августа 1984 года в Алматы.
В 2007 году окончил Regents Business College по специальности "международный маркетинг", в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.
Трудовую деятельность Алин Санджар Мендыбаевич начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО "Казахстанские Телекоммуникации ("Кателко Плюс")".
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в сфере продаж и маркетинге, финансовых структурах, строительстве, энергетике и квазигосударственном секторе, а также на государственной службе, занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.
До назначения на должность акима Бостандыкского района с апреля 2022 года по май 2023 года руководил управлением энергетики и водоснабжения Алматы.
Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.
Айдар Жакибаев, Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жакибаев Айдар Ерболатович родился 14 сентября 1988 года в Усть-Каменогорске. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности "бакалавр в области инженерии".
Трудовую деятельность начал в 2011 в частном секторе. В разные годы работал в АО "КПМГ Такс энд Эдвайзори", г. Астана, Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии премьер-министра РК, Национальном Банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата
Председателя Национального Банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.
До назначения на должность акима Алмалинского района с января по май 2023 года являлся и.о. руководителя аппарата акима Алматы.