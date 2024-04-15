Досаев назначил нового акима Алмалинского района Алматы
Об этом 15 апреля рассказали в пресс-службе акима города.
Арман Шамшин родился в 1986 году. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (факультет экономики), Пекинский университет (социология). Имеет степень магистра делового администрирования для руководителей (Executive MBA) Высшей школы бизнеса Nazarbayev University.
Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и национальных компаниях. Работал советником в Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал пост управляющего директора АО "НУХ "Байтерек".
Свободно владеет китайским, английским и турецким языками.
С июля 2022 года до нынешнего назначения занимал должность председателя правления АО "СПК "Алматы".
Шамшин на этом посту сменил Айдара Жакибаева, который стал руководителем аппарата акима Алматы.