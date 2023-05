"Рома" при Моуринью второй год подряд вышла в финал еврокубков

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В 2022 году "Рома" добралась до финального матча Лиги конференций и в решающей игре одержала победу над "Фейеноордом" – 1:0. Это был первый сезон Моуринью в команде.

Стоит отметить, что для Жозе Моуринью это шестой еврокубковый финал при работе с разными командами. До этого команды под его руководством ни разу не проигрывали в финалах, Жозе завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с "Порту", еще один раз Лигу чемпионов – с "Интером", Лигу Европы – с "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций – с "Ромой".

2 - AS Roma have reached the Final of a Major UEFA European competition for the second season in a row: as many finals as the Giallorossi have previously reached in their UEFA's history (1983/84 European Cup and 1990/91 UEFA Cup). Mourinho.#UEL #BayerRoma #B04ASR pic.twitter.com/7jUJ6P6iWn