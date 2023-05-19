Новый рекорд: более 47 тыс. человек посетили Нацмузей в Астане

18 мая Национальный музей стал самым многолюдным местом в стране. При поддержке Министерства культуры и спорта РК столичный музей проводил масштабную международную акцию "Ночь музеев", сообщает Zakon.kz.

Министр Асхат Оралов принял участие в церемонии ее открытия.



Всего Нацмузей посетили более 47 тыс. человек. Таким образом, был обновлен прошлогодний рекорд. Напомним, что год назад на акции побывали около 30 тыс. человек.

Первое, что могло броситься в глаза, – многометровые очереди у каждого из входов в музей и заполненные до отказа залы. Несмотря на погоду и время суток, люди приходили целыми семьями. Из-за этого крупнейший музей страны площадью 74 тыс. кв. м и имеющий более 200 тыс. экспонатов с трудом вместил всех желающих, а в некоторых залах и вовсе было не протолкнуться. При этом атмосфера была дружелюбной, семейной и по-настоящему праздничной.

Асхат Оралов обратился с приветственной речью к собравшимся на мероприятии посетителям, после чего поздравил сотрудников Национального музея с их профессиональным праздником и предстоящим Днем работника культуры и искусства. Напомним, что "Ночь музеев" – часть программы мероприятий по празднованию дня отечественных культурных работников. Во время церемонии министр также наградил сотрудников музеев из разных регионов страны нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі".

В стенах Национального музея были организованы концертная и развлекательная программы, игры, квесты, лекции, мастер-классы реставраторов музея, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии и сразу несколько экспозиций. Посетители смогли увидеть специально подготовленные к "Ночи музеев" выставки книг и авторских кукол, а также поучаствовать в проекте "Звездный гид", в рамках которого экскурсии проводили известные историки и другие узнаваемые личности.

Вместе с тысячами других посетителей Асхат Оралов осмотрел несколько залов и ознакомился с представленными в них экспонатами. В частности, открывшийся недавно Зал палеонтологии, который пользовался у гостей особой популярностью. Также министр побывал на "звездной" экскурсии, которую вел медиа-менеджер Арманжан Байтасов. На мероприятии было немало гостей из других стран.

"Очень приятно разделить с жителями и гостями столицы этот без сомнения праздничный вечер. Думаю, не ошибусь, если скажу, что "Ночь музеев" в Астане произвела настоящий фурор. Это говорит о растущем интересе казахстанцев к своей культуре, истории и искусству. Наша задача – сделать так, чтобы людям было легче прикоснуться к духовному наследию нашей страны. В том числе и путем таких вот масштабных мероприятий", – подчеркнул министр культуры и спорта РК.

Ранее Бюро Нацстатистики представило статистику по посещаемости музеев. Так, в 2022 году музеи Казахстана посетили 6097 тысяч раз, тогда как в 2021 году – 5104 тысячи раз.

