Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы смогут ездить во Вьетнам без визы

Казахстанцы смогут ездить во Вьетнам без виз Фото: pixabay
МИД РК подготовил проект Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республикой Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных национальных/общегражданских паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории другого государства более 30-дневного срока, то они должны получить соответствующую визу.

Как отмечают в МИДе, подписание Соглашения будет способствовать укреплению отношений между Казахстаном и Вьетнамом, облегчая процедуру поездок граждан двух стран. 

Подписать Соглашение от имени правительства Казахстана уполномочен заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 июня.

Читайте также

ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха

Лариса Черненко
Открытые НПА МИД РК Правительство РК Вьетнам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
синоптики предупредили о непогоде
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
Средний размер пенсии назвали в Казахстане
поправки в жилищное законодательство
"Свекровь – не своя кровь" и еще 36 новых правил в деятельности КСК и ОСИ
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Что появится на месте Никольского рынка в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления