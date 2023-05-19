Казахстанцы смогут ездить во Вьетнам без визы

МИД РК подготовил проект Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республикой Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных национальных/общегражданских паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории другого государства более 30-дневного срока, то они должны получить соответствующую визу.

Как отмечают в МИДе, подписание Соглашения будет способствовать укреплению отношений между Казахстаном и Вьетнамом, облегчая процедуру поездок граждан двух стран.

Подписать Соглашение от имени правительства Казахстана уполномочен заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 2 июня.