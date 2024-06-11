Казахстанцы смогут путешествовать по Марроко без визы

МИД подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.

Паспорта должны быть действительны не менее трех месяцев до даты истечения срока их действия.

При этом говорится, что граждане государства одной из сторон, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства другой стороны.



Как отметили в МИДе, утверждение соглашения даст возможность укрепить отношения между Казахстаном и Марокко и установить безвизовый порядок для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июня.

Марокко – страна в Северной Африке, омываемая водами Атлантического океана и Средиземного моря. Ее культура несет на себе отпечаток берберских, арабских и европейских традиций. В напоминающей лабиринт средневековой медине (старом городе) Марракеша стоит посетить площадь Джемаа-аль-Фна, на которой выступают уличные артисты, и базары, где продают керамику, ювелирные изделия и металлические фонари.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут посещать без визы административный район Макао в Китае –до 14 дней.