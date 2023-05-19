Как проходит подготовка к конкурсу "Жас қанат – 2023"

Продолжаем рассказывать вам о том, как идет подготовка к 29-му республиканскому конкурсу молодых исполнителей "Жас қанат – 2023", а новостей – много!

Прежде всего, этот конкурс – особенный, не похожий, на тот, к которому мы привыкли. Ранее конкурсы "Жас қанат" проходили под фонограмму "минус 1" все три конкурсных дня, в этом году было принято решение, что каждый конкурсный день молодым талантам предстоит выступать с разным музыкальным сопровождением: в первый конкурсный день они будут петь с эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Александра Белякова, во второй день – под фонограмму "минус 1" с постановкой каждого номера, и в третий день - под бэнд, которым руководит гитарист, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и дирижер Илья Башкатов.

Бэнд включает в себя 6 инструменталистов, 4 духовиков и 3 бэквокалистов.



Впервые на конкурсе учрежден Гран-При! До этого, на "Жас қанат" существовали только 3 призовых места. Гран-При будет именным - в честь создателей и основателей фестиваля "Азия Дауысы" и конкурса "Жас қанат" Мурата Иргалиева и Александра Пономарева.

Также в рамках "Жас қанат 2023" состоится первый республиканский конкурс детского творчества "ЖАС ҚАНАТ - ДЕТИ". Юные таланты будут соревноваться в двух номинациях - вокал и конкурс детского рисунка. Конкурс пройдет символично 1 июня – в День защиты детей. По задумке организаторов, школьники после заключительной линейки, смогут приехать во Дворец Республики, чтобы посмотреть детский конкурс. Откроют его гимном "Жас қанат" взрослые и юные участники.

Что касается конкурса детского рисунка, то перед ребятами поставили задачу нарисовать – что они себе представляют при словосочетании "Азия дауысы"?

И надо сказать, что работы детей превзошли все ожидания – как идет процесс отбора можно увидеть на инстаграм странице @azia.dauysy. Самые интересные работы украсят выставку в фойе Дворца Республики в Алматы, где собственно и пройдет "Жас қанат – 2023".

Кстати, в фойе будет проходить три выставки в дни конкурса: выставка фото-архивов легендарного международного фестиваля "Азия Дауысы", выставка детского рисунка и выставка эскизов сцены "Азия дауысы – 2023". Эскизы предложено нарисовать студентам Казахской национальной академии искусств имени Жургенова и кто знает, может быть чья-то идея воплотится на сцене возрожденного фестиваля "Азия дауысы" в этом году!

Автора лучшего эскиза ждет приз в 100 000 тенге. В фойе Дворца республики будет также установлена юрта тик-токеров, так что шоу будет проходить не только на сцене, но и за ее пределами.

В рамках конкурса "Жас қанат – 2023" мы обязательно вспомним всех тех, кто имел к нему отношение и чьи жизни унес ковид. Это будет очень трогательный момент, подробности пока не раскрываем.

Но зато раскрываем имена талантливых детей, которые примут участие в конкурсе "ЖАС ҚАНАТ. ДЕТИ – 2023":

1. САМИНА МЫРЗАЛИЕВА, АСТАНА, 9 ЛЕТ

2. АСЫЛ МҰРАТ, АСТАНА, 12 ЛЕТ

3. АЛИХАН НУРЛЫБЕК, АСТАНА, 13 ЛЕТ

4. ДАСТАН ТУРДАЛЫ, АЛМАТЫ, 11 ЛЕТ

5. РОКСАНА СЫЧЕВА, АЛМАТЫ, 10 ЛЕТ

6. АМИНА АБДИЛБЕКОВА, АЛМАТЫ, 13 ЛЕТ

7. АДЛЕТ РЫСБАЙ, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

8. АКНИЕТ ЖАНКЕЛДЫ, УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

9. ЫРЫСГҮЛЬ КАЙРАТБЕК, УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

10. СЕЗІМ САПАРБЕК, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

11. КӘУСАР БОЛАТ, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

12. АМИНА АСГАТОВА, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

13. ТУМАРХАНЫМ ИКЛАСБЕК, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

14. АЙЗАТ ШАНИЯР, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

15. ДИЛЬНАЗ ЕЖИРОВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

16. АДЕЛЬ КЕРЕЕВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ЛЕТ

17. НУРШАТ КУСАНОВА, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ЛЕТ

18. ЕНЛИК БАЙЗАХ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ЛЕТ

19. ЗЕРЕ ЖУНИСБАЙ, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

20. ИНАБАТ ТҮЙТЕБАЙ, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ЛЕТ

21. БАЛЫМ НСАНАЛЫ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 ЛЕТ

22. ШАХИСЛАМ АБДИГАЗИЗ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ЛЕТ

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