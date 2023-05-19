"Қарызсыз қоғам": уроки финграмотности прошли более 6 тысяч человек

В Астане подвели промежуточные итоги проекта по повышению уровня финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам", который партия Amanat реализует совместно с Halyk Bank и Ассоциацией по развитию сельского бизнеса "Ұлы Дала". Обучение уже прошли более 6 тысяч казахстанцев.

По словам президента Ассоциации "Ұла дала" Акмарал Бекмурзаевой, программа обучения составлена с акцентом на нужды сельских жителей. Эксперты по финансовой грамотности рассказывают о том, как формируются финансовые проблемы, как уменьшить количество текущих кредитных займов, как распознать мошеннические действия и как избежать финансовых пирамид.

"Финансовая грамотность необходима каждому человеку. Какая бы не ставилась конкретная цель, эти знания способствуют росту уровня жизни и придают уверенности в будущем. На обучение приходят люди разного социального статуса и материального достатка. Мы обучаем жителей сел, начинающих предпринимателей, граждан, у которых уже есть текущие займы и возможные просрочки по ним, а также тех, кто имеет долги по кредитам и находится в реестре должников". Акмарал Бекмурзаева

Спикер добавила, что кроме лекций от финансовых специалистов, участникам в процессе обучения гарантируется помощь юристов. Они индивидуально изучат кредитную историю каждого заемщика и дадут практические советы, как облегчить долговую нагрузку.

Обучение проводится в восьми регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областях. Всего курсы прошли 6120 человек, из них 81,5% – женщины, 18,5% – мужчины. В разрезе профессий 17,3% участников проекта – работники бюджетной сферы, 13,6% – предприниматели, 48,2% – получатели социальных пособий, 15,3% – безработные, 5,6% – самозанятые.

Стоит отметить, что 69,4% участников имеют кредиты, у 46,8% человек ежемесячный платеж составляет до 100 тыс. тенге, 9,5% имеют просрочку более 90 дней.

Фото: Halyk Bank

В свою очередь директор Астанинского филиала Halyk Bank Жанар Рахимова отметила, что основной целью "Қарызсыз қоғам" является создание в стране системы финансового образования, главным образом, для молодежи, которая в будущем будет формировать экономику страны.

"Не секрет, что многие наши сограждане имеют недостаточно ясное представление о том, как управлять финансами, что стоит за понятием "кредит". В итоге мы сталкиваемся с тем, что негативным последствием слабого уровня финансовой грамотности является рост долговой нагрузки населения. Поэтому проект "Қарызсыз қоғам" очень важен для нас как для ведущего банка страны. Стоит отметить, что наши сотрудники в регионах принимают активное участие в процессе обучения, выступают с лекциями, рассказывают о случаях из практики, отвечают на многочисленные вопросы. По результатам первых недель мы видим ярко выраженный интерес людей к проекту и понимаем, что уроки финансовой грамотности очень востребованы, а значит, впереди еще очень много работы", – сказала она.

Напомним, что ранее партия Amanat и Halyk Bank заключили меморандум о запуске проекта "Қарызсыз қоғам". Его финансирование осуществляет Halyk bank. Главная цель – повышение уровня финансовой грамотности. На первом этапе обучение в рамках "Қарызсыз қоғам" смогут пройти порядка 80 тысяч человек. Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться в районный филиал Amanat по месту жительства. Занятия для новых групп слушателей начнутся 29 мая. Обучение будет проходить в очном формате в группах до 50 человек. Продолжительность занятий – 5 рабочих дней.