Проект "Қарызсыз қоғам" открывает новые возможности для женщин

Партия Amanat подвела текущие итоги проекта "Қарызсыз қоғам". Всего за январь-февраль текущего года обучение финансовой грамотности прошли 15 тысяч человек по всей стране.

Сегодня в Астане в День благодарности и в преддверии 8 Марта собрались более 100 женщин-выпускниц проекта "Қарызсыз қоғам", чтобы рассказать о своем опыте выхода из "долговой ямы", а также поделиться личными примерами повышения семейного дохода.

Обращаясь к участницам встречи, спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подчеркнул, что президент неоднократно обращал внимание на проблему чрезмерной закредитованности наших граждан.

Фото: пресс-служба партии Amanat

По поручению главы государства уже списывались долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, принят закон о банкротстве физических лиц, готовятся новые законодательные поправки по снижению кредитной зависимости у населения. Но практика показывает, что для решения этого сложного социального вопроса большое значение имеет формирование новой "финансовой культуры" в обществе.

"Как известно, партия выступила с инициативой о реализации проекта "Қарызсыз қоғам". Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал его и поручил расширить его до общенационального уровня. К этой работе подключились правительство и Национальный банк. Проект "Қарызсыз қоғам" оказывает реальную поддержку тем, кто увяз в долгах по кредитам и уже теряет надежду. Людей учат жить по средствам, отказаться от ненужных кредитов. Граждане во всех регионах поддерживают этот проект и просят продолжать его", – сказал он.

Партия Amanat постоянно совершенствует проект "Қарызсыз қоғам". Учитывая, что 75% участниц проекта – это женщины, из которых больше половины являются многодетными матерями, партия предложила для них новые инструменты улучшения своей ситуации.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В частности, женщины пройдут обучение и смогут получить возвратный грант и оборудование в лизинг для открытия своего дела. Планируется охватить этой работой 3500 женщин до конца года.

"Здесь мы хотим опереться на опыт и практику женщин- предпринимателей, которые сегодня присутствуют на нашей встрече. Ваша задача – совместно с менторами проекта обучить женщин и довести их до уровня получения твердых доходов. Вы должны стать для них мотиваторами, примером для подражания. По сути, это новый этап реализации проекта "Қарызсыз қоғам", – сказал Ерлан Кошанов.

В 2024 году во всех регионах страны ответственному отношению к финансам и методам увеличения доходов обучат 200 тысяч человек. Дополнительно будут разработаны учебные пособия для школ, колледжей и вузов, что позволит повысить финграмотность порядка 100 тысяч студентов и 450 тысяч школьников старших классов. Таким образом, проектом будет охвачено 750 тысяч человек.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Далее выступили участницы проекта "Қарызсыз қоғам". Так, мать четверых детей Айнур Есенова из Туркестанской области призналась, что поначалу отнеслась к проекту "Қарызсыз қоғам" с недоверием. Однако по завершении обучения женщина не только научилась контролировать семейный бюджет, но и нашла возможность увеличения дохода.

"Я собираю молоко у односельчан и делаю на продажу масло и курт. У меня недостроенный дом, я сама заработала деньги на новые окна и батареи. Кроме того, по проекту "Ауыл аманаты" я получила 4,2 млн тенге по льготному займу, купила 8 голов скота и сейчас стабильно зарабатываю 250 тыс. тенге в месяц", – сказала она.

А участница из Мангистауской области Асылтас Куатбаева до участия в проекте половину своей зарплаты отдавала на платежи по кредитам, ее супруг лишился работы, что сильно подкосило финансовое положение многодетной семьи.

"Эксперты проекта "Қарызсыз қоғам" помогли нам оформить заявку, и мы получили грант от государства на ведение своего бизнеса. Мы открыли предприятие по выпуску колбасных изделий из мяса птицы и сейчас развиваем свое дело. Семейный доход превышает 650 тыс. тенге, мы избавились от большинства наших кредитов", – сказала женщина.

Стоит отметить, что в этом году в реализации проекта участвуют 9 коммерческих банков и 11 госорганов. Для удобства желающих разработана онлайн-платформа qogamfin.kz. Через сайт можно записаться на обучение, скачать полезные материалы и видеоуроки.

