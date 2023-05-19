Соперница Рыбакиной: Я двигаюсь лучше и намного быстрее

19 мая на кортах Рима пройдут два полуфинала женского "Мастерса", в одном из них казахстанка Елена Рыбакина сразится с Еленой Остапенко. Перед этой игрой соперница казахстанки высказалась о своем дебютном грунтовом полуфинале на WTA 1000, сообщает Zakon.kz Zakon.kz.

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Рыбакина и Остапенко впервые вышли в полуфинал турниров WTA 1000 на грунтовых покрытиях. А латвийская теннисистка вовсе является специалистом грунтовых кортов, так как выиграла "Ролан Гаррос" шесть лет назад. На пути к римскому полуфиналу Рыбакина переиграла первую ракетку мира Игу Швёнтек, а Остапенко в своем матче стадии 1/4 финала была сильнее испанки Паулы Бадосы. Елена Остапенко также была финалисткой в смешанном парном разряде "Уимблдона-2019", победительница 11 турниров WTA и чемпионка юниорского "Уимблдона-2014".

"Здесь корты немного медленнее, поэтому у игроков, у которых сильные подачи, есть небольшой недостаток, потому что после нескольких игр мяч становится тяжелее и не летает так сильно. Мне нравится это покрытие, и я знаю, как двигаться по нему. Я двигаюсь лучше и намного быстрее, чем несколько месяцев назад. Корты и атмосфера здесь мне подходят". Елена Остапенко

За выход в финал римских соревнований Елена Рыбакина и Елена Остапенко поборются 19 мая, начало матча – в 23:00 по времени Астаны. В другом полуфинале сыграют Вероника Кудерметова (Россия) и Ангелина Калинина (Украина).

