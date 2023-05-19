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Курс доллара немного снизился на торгах 19 мая

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,31 тенге, снизившись на 0,74 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,47 тенге (-0,40).

Курс евро установлен Нацбанком в 485,89 тенге, рубля – 5,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446,5-449,5 тенге, евро – по 483-487 тенге, российские рубли – по 5,5-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent поднялась на 0,88% и составила 76,53 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь выросли на 0,78%, до 72,42 долларов за баррель. 


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Лариса Черненко
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