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Законодательство РК

Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха

Включается ли в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха и приема пищи Фото: Zakon.kz
Включается ли согласно Трудовому кодексу в оплачиваемое рабочее время сменных работников перерыв для отдыха и приема пищи? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно Трудовому кодексу РК в течение ежедневной работы (рабочей смены) работнику должен быть предоставлен один перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью не менее получаса.

Время предоставления перерыва для отдыха и приема пищи, его продолжительность устанавливаются правилами трудового распорядка, трудовым, коллективным договорами.

При этом в Минтруда отметили, что время перерыва для отдыха и приема пищи не включается в рабочее время. На работах, где по условиям производства предоставление перерыва невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в специально оборудованном месте.

Перечень таких работ, порядок и место для отдыха и приема пищи устанавливаются коллективным договором или актами работодателя.

Таким образом, заключили в ведомстве, если по условиям производства предоставление перерыва возможно, то в этом случае время перерыва для отдыха и приема пищи не включается в рабочее время, соответственно, оплате не подлежит.

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