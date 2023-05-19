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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Реорганизован и переименован ряд судов Казахстана.
  • Казахстан и Китай подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. Также подписаны соглашения о международных автомобильных перевозках и об обмене информацией в отношении граждан и ряд других.
  • Соглашения о неразглашении информации с сотрудниками в рамках борьбы с коррупцией будут заключать в Казахстане согласно правилам.
  • МЧС классифицировало чрезвычайные ситуации в зависимости от размеров причиненного ущерба.
  • У Министерства финансов ряд новых функций, среди которых контроль специфических товаров а также внедрение электронной очереди на госгранице.
  • Утвержден Генеральный план развития города Алматы.
  • Обновлены правила выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов.
  • Перечень социально значимых продовольственных товаров утвердило Министерство торговли.
  • Собственников объектов наружной рекламы обязали бесплатно размещать социальную рекламу.

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Элина Черногрицкая
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