"Победить нельзя проиграть". Где сборная Казахстана поставит запятую на Чемпионате мира по хоккею

Сборную Казахстана, прошедшую центральный рубеж в лице Канады, ожидают не менее сложные матчи. На этой неделе нашим соотечественникам предстоит встретиться со сборными Словакии и Латвии.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на предстоящие противостояния.



Казахстан – Словакия

Вчера Словакия провела тяжелую игру против сборной Швейцарии, уступив одной из сильнейших сборных со счетом 4:2. Наблюдая за словаками, смело можно сказать, что это мобильная, жесткая, агрессивная команда. К тому же она, как и сборная Латвии, борется за плей-офф, поэтому сегодняшний матч для сборной Словакии будет одним из ключевых.

Сборной Казахстана по силам навязать борьбу. Учитывая, что в отличие от соперника наши хоккеисты сумели набраться сил благодаря перерыву в один день. По словам Пушкарева, в матче со сборной Канады, особенно во второй половине, было заметно, что сборная Казахстана заметно прибавила скорости. Поняв, что надо быстрее двигаться и принимать решения, казахстанцы начали играть примерно на таком же уровне динамики с канадцами. Матчи против Швейцарии и Канады можно охарактеризовать как встречи с хорошими спарринг-партнерами перед самыми важными играми.

Константин Пушкарев считает, что основной фаворит в этом матче – Словакия, но у Казахстана есть все шансы завершить эту встречу в свою пользу.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Казахстан – 10.50, Ничья – 7.10, Словакия – 1.22

Казахстан – Латвия

В субботу сборная Латвии так же, как и сборная Казахстана, будет играть второй день подряд. Поэтому в физическом плане все будут в равных условиях. Безусловно, на таком уровне играть два матча подряд – тяжело.

Однако у Латвии, как у хозяев чемпионата мира по хоккею, есть преимущество в виде болельщиков, которые своей поддержкой с трибун подгоняют игроков и ждут победы.

По словам эксперта, Латвия играет агрессивно, системно. Возможно, латвийцы показывают не так много красивого хоккея, но доставляют шайбу на пятак и результативно добивают.

Пушкарев уверен, что Латвия выглядит лучшим претендентом на звание фаворита в этой встрече. Матч будет непростым, а сборной Казахстана придется сконцентрироваться на обороне и выгрызать очки, чтобы сохранить место в элитном дивизионе.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Казахстан – 7.10, Ничья – 5.50, Латвия – 1.37