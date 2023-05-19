"Победить нельзя проиграть". Где сборная Казахстана поставит запятую на Чемпионате мира по хоккею
Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился прогнозом на предстоящие противостояния.
Казахстан – Словакия
Вчера Словакия провела тяжелую игру против сборной Швейцарии, уступив одной из сильнейших сборных со счетом 4:2. Наблюдая за словаками, смело можно сказать, что это мобильная, жесткая, агрессивная команда. К тому же она, как и сборная Латвии, борется за плей-офф, поэтому сегодняшний матч для сборной Словакии будет одним из ключевых.
Сборной Казахстана по силам навязать борьбу. Учитывая, что в отличие от соперника наши хоккеисты сумели набраться сил благодаря перерыву в один день. По словам Пушкарева, в матче со сборной Канады, особенно во второй половине, было заметно, что сборная Казахстана заметно прибавила скорости. Поняв, что надо быстрее двигаться и принимать решения, казахстанцы начали играть примерно на таком же уровне динамики с канадцами. Матчи против Швейцарии и Канады можно охарактеризовать как встречи с хорошими спарринг-партнерами перед самыми важными играми.
Константин Пушкарев считает, что основной фаворит в этом матче – Словакия, но у Казахстана есть все шансы завершить эту встречу в свою пользу.
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:
Казахстан – 10.50, Ничья – 7.10, Словакия – 1.22
Казахстан – Латвия
В субботу сборная Латвии так же, как и сборная Казахстана, будет играть второй день подряд. Поэтому в физическом плане все будут в равных условиях. Безусловно, на таком уровне играть два матча подряд – тяжело.
Однако у Латвии, как у хозяев чемпионата мира по хоккею, есть преимущество в виде болельщиков, которые своей поддержкой с трибун подгоняют игроков и ждут победы.
По словам эксперта, Латвия играет агрессивно, системно. Возможно, латвийцы показывают не так много красивого хоккея, но доставляют шайбу на пятак и результативно добивают.
Пушкарев уверен, что Латвия выглядит лучшим претендентом на звание фаворита в этой встрече. Матч будет непростым, а сборной Казахстана придется сконцентрироваться на обороне и выгрызать очки, чтобы сохранить место в элитном дивизионе.
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры: