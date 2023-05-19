Коронавирус стал причиной 15 млн избыточных смертей по всему миру – ВОЗ
Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), почти 15 млн случаев избыточной смертности в мире к концу 2021 года были вызваны пандемией COVID-19.
Ранее в мае ВОЗ приняла решение снизить наивысший уровень тревоги в отношении вируса, заявив, что он больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но предупредила, что "это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья".
Оценка ВОЗ состояния здоровья населения мира также призывает к принятию всемирных мер в ответ на растущую угрозу неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, которые, по предупреждению ВОЗ, если не принять меры, могут стать причиной 86% всех смертей к 2050 году.
Несмотря на прогресс в медицине, НИЗ в настоящее время уносят почти три четверти жизней ежегодно. Если эта тенденция сохранится, то к середине века на НИЗ будет приходиться около 86% из 90 млн ежегодных смертей.
ВОЗ призывала к "решительным и коллективным" действиям для борьбы с тем, что она называет "постоянно растущей угрозой здоровью будущих поколений".
"Мир должен прислушаться к урокам последних двух десятилетий, включая трагедию этих пандемических лет. Одним из самых важных из них является знание того, что в наших силах избежать ненужных смертей и болезней и создать более сильные, справедливые и устойчивые системы здравоохранения и общества".Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
Существует также более широкая озабоченность тем, как пандемия усугубила неравенство в здравоохранении и подорвала успехи в борьбе с малярией, туберкулезом и так называемыми забытыми тропическими болезнями.
В этом году в доклад ВОЗ впервые включили специальный раздел, посвященный изменению климата и его влиянию на здоровье, и содержится призыв к "скоординированным и усиленным ответным мерам".
В докладе ВОЗ говорится, что изменение климата влияет на все аспекты здоровья – от чистого воздуха, воды и почвы до продовольственных систем и средств к существованию – и предупреждает, что дальнейшее промедление в борьбе с глобальным потеплением приведет к увеличению рисков для здоровья и подорвет десятилетия улучшений в области глобального здравоохранения.
Что касается оценки будущего влияния изменения климата на здоровье, в докладе приводится недавний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в котором климатологи ООН всесторонне проанализировали имеющиеся данные и пришли к выводу, что при сценарии высоких выбросов к концу века ежегодно может происходить более 9 млн смертей, связанных с климатом.