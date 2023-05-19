Общий объем рекламного рынка на телевидении Казахстана за 2022 год составил около 35 млрд тенге

В Национальной медиа ассоциации прошла конференция на тему "Медиаизмерения. Актуальные вопросы телевизионного рынка", сообщает Zakon.kz.

На данной площадке уже второй год собираются практически все представители индустрии и обсуждают самые актуальные на сегодня вопросы телевизионного рынка.

"Будущее телевизионного рынка зависит от того, насколько мы готовы договариваться и вместе защищать рынок, принимать правильные решения, открыто обсуждая проблемы и анализируя тенденции", – сказал руководитель Национальной медиа ассоциации Кемелбек Ойшыбаев.

По его данным, общий объем рекламного рынка на телевидении Казахстана по итогам 2022 года составил около 35 млрд тенге.

"Это небольшой объем, если сравнивать с объемом рекламы на телевидении соседней России. Мы в 32 раза меньше российского рынка рекламы на ТВ, то есть объем рекламы на телевидении в России составляет при расчете в тенге для сравнения, около 1 трлн, 100 млрд тенге, – сказал он.

Ойшыбаев отметил, что это говорит только о том, что мы должны искать решения для роста, мы не можем снижаться. Любое снижение будет серьезной проблемой для рынка.

"Если рекламный рынок Казахстана будет падать, то у всех участников рынка не будет развития, это приведет к падению и телеканалов, и рекламных агентств, и сейлз-хаусов. Поэтому в наших интересах совместно вырабатывать меры, которые обеспечат рост рынка". Кемелбек Ойшыбаев

По словам председателя правления АО "РТРK "Казакстан" Ляззат Танысбай, сейчас 75% проектов национального канала составляют внутренние продукты.

"То есть преобладает доля идеологически ориентированных внутренних продуктов, а не только зарубежные сериалы или только зарубежные франшизы. При этом показатели рейтинга канала с каждым годом значительно увеличиваются", – сказала она.

По ее словам, сегодня в аудитории канала увеличилась доля молодежи в возрасте от 17 до 25 лет. Если раньше наши юные зрители смотрели продукт только в интернете, на платформе YouTube, то теперь мы дошли до уровня, когда продукт смотрят в эфире. Было повышено качества контента. Появилось больше сериалов собственного производства и, конечно, мировые франшизы.

"По мере повышения качества продукции они избавляются от привычки смотреть на YouTube и ждут новых выпусков в эфире. Через сериал мы выводим их на телевидение и теперь увеличиваем количество идеологических проектов для них", – сказала она.

Ляззат Танысбай отметила, что рост ТВ-рейтингов в первую очередь является показателем того, что доверие зрителя к традиционным СМИ все еще остается высоким. По официальным данным "Genesis", сейчас в Казахстане 17 миллионов пользователей интернета, в том числе около 14 миллионов человек пользуются YouTube. Из 14 млн пользователей 70% потребляют телевизионный контент.