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Лучший теннисист Казахстана показал жену на Каннском фестивале

Теннис Каннский фестиваль Фото: Instagram/bublik
На Лазурном побережье открылся 76-й Каннский кинофестиваль. Среди мировых звезд в качестве почетного гостя приглашен первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который был в сопровождении своей супруги, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик со своей женой прошелся по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. 

Александр Бублик в эти дни получил несколько дней отдыха после выступления на крупном "Мастерсе", который проходил на грунтовых кортах Рима (Италия). В третьем круге одиночного разряда казахстанец уступил четвертой ракетке планеты, норвежцу Касперу Рууду.

Теперь перед стартом на "Ролан Гарос" Бублик попробует свои силы на турнире ATP 250 в Женеве (Швейцария), который стартует уже через два дня.

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