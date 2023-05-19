Лучший теннисист Казахстана показал жену на Каннском фестивале
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Казахстанский теннисист Александр Бублик со своей женой прошелся по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.
Александр Бублик в эти дни получил несколько дней отдыха после выступления на крупном "Мастерсе", который проходил на грунтовых кортах Рима (Италия). В третьем круге одиночного разряда казахстанец уступил четвертой ракетке планеты, норвежцу Касперу Рууду.
Теперь перед стартом на "Ролан Гарос" Бублик попробует свои силы на турнире ATP 250 в Женеве (Швейцария), который стартует уже через два дня.