Лучший теннисист Казахстана ответил, как попасть в топ-10

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (16-я ракетка мира) оценил свои результаты в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

По данным The Tennis Gazette, Александр высказался о желании попасть в топ-10 мирового рейтинга.

"Если бы вы спросили меня, могу ли выиграть три турнира ATP-250, я бы, наверное, сказал, что три – это сложно, скорее один. Уже выигрывал титулы, но четыре – это много. В важные моменты я был действительно ментально устойчив, чего не было, например, в Шанхае, где у меня были шансы. Таков теннис 2025 года. Когда все играют хорошо, решают два-три удара, два-три очка, которые выигрываешь или проигрываешь, именно они определяют, закончишь ли ты в топ-20 или на 75-м месте в мире", – сказал Александр.

По его словам, то, что он сделал в четырех завоеванных титулах, он не сделал в Шанхае. Возможно, именно это и сыграло роль.

"Был в топ-20, был 17-м, сейчас примерно 16-й или что-то в этом роде. По моему личному мнению, просто вернулся туда, где должен быть, потому что уже был там. Сделал это дважды за два года, поэтому для меня это уровень примерно между 15-м и 30-м местами. Это зависит от расписания, травм и в какой-то степени от удачи. Если смогу войти в топ-10, это будет здорово для моей карьеры, верю, что у меня есть шанс, потому что мне не нужно защищать много рейтинговых очков. Теперь все зависит от меня – смогу ли играть правильно, использовать этот шанс или упущу его", – говорит Бублик.

Ранее Александр Бублик успешно стартовал на турнире ATP-500 в Австрии.