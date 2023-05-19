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Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

спорт Фото: Olimpbet
19 мая на мировом первенстве по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит на ледовых площадках Тампере и Риги, Казахстан сразится со Словакией.

Группа В. Казахстан – Словакия. 19 мая, 23:20 (время Астаны)

Зубодробительную связку матчей на ЧМ-2023 для сборной Казахстана завершает встреча с командой Словакии. Дальше коллективу Галыма Мамбеталиева должно быть полегче.

Впрочем, можно, и даже нужно, давать бой и словакам, которые на этом мировом первенстве пока не блещут. К тому же "Рыцари Татры" будут играть с нашими парнями на следующий день после тяжелейшего сражения со Швейцарией. А у казахстанцев для "зализывания ран" после битвы с родоначальниками хоккея из Канады будет в распоряжении на сутки больше.

Тем не менее эксперты Olimpbet практически не сомневаются в победе сборной Словакии: П1 – 12.75, Х – 7.39, П2 – 1.18.

Однако хочется верить, что казахстанская команда способна не просто дать бой более именитому противнику, а по-настоящему его удивить. Год назад, на ЧМ-2022, мы уступили словакам в упорной борьбе со счетом 3:4. Почему бы сейчас не взять у них реванш?

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Казахстан Словакия
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