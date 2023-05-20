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В Шымкенте 72-летний пациент выпрыгнул из окна третьего этажа больницы

больница Фото: Zakon.kz
Ночью 72-летний пациент выпрыгнул из окна третьего этажа больницы и разбился насмерть, сообщает Zakon.kz.

По сведениям КТК, впервые в сводки службы спасения мужчина попал 7 мая. Тогда он оказался в реанимации с резаными ранами горла. Говорят, пытался покончить жизнь самоубийством. После нескольких дней лечения с разрешения психотерапевта пенсионера перевели в общую палату.

Родные навещали пожилого мужчину. Но в день перед трагедией никто не пришел.

"Он, вероятно, подумал, что родственники его бросили. При поступлении мы зашили ему гортань, оказали всю необходимую медицинскую помощь". Завотделением клинической больницы №1 города Шымкента Куаныш Лекеров

Отметим, что в Актау в марте пациент разбил дверь в отделении Мангистауской областной больницы, выбежал на лестничный пролет, затем прыгнул из окна второго этажа.

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