В Шымкенте 72-летний пациент выпрыгнул из окна третьего этажа больницы

Ночью 72-летний пациент выпрыгнул из окна третьего этажа больницы и разбился насмерть, сообщает Zakon.kz.

По сведениям КТК, впервые в сводки службы спасения мужчина попал 7 мая. Тогда он оказался в реанимации с резаными ранами горла. Говорят, пытался покончить жизнь самоубийством. После нескольких дней лечения с разрешения психотерапевта пенсионера перевели в общую палату.

Родные навещали пожилого мужчину. Но в день перед трагедией никто не пришел.

"Он, вероятно, подумал, что родственники его бросили. При поступлении мы зашили ему гортань, оказали всю необходимую медицинскую помощь". Завотделением клинической больницы №1 города Шымкента Куаныш Лекеров

Отметим, что в Актау в марте пациент разбил дверь в отделении Мангистауской областной больницы, выбежал на лестничный пролет, затем прыгнул из окна второго этажа.