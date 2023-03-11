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Пациент выпал из окна больницы в Актау

Пациент выпал из окна больницы в Актау Фото: moba.kz
Из окна второго этажа областной больницы в Актау выпал пациент, сообщает Zakon.kz.

Мужчина разбил дверь в отделении Мангистауской областной больницы, выбежал на лестничный пролет, затем прыгнул из окна вниз, передает Lada.kz.

Инцидент произошел 10 марта около 7 утра. По словам медиков, причиной, скорее всего, стали галлюцинации, вызванные алкогольной интоксикацией.

Мужчине должны были сделать операцию на локтевом суставе.

"Пациент 1969 года рождения поступил 6 марта с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как отек спадет. Травма была получена за три дня до обращения в больницу. Пациент не отрицал злоупотребление спиртными напитками", - сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

Также врачи не исключают, что мужчина выпал из-за психомоторного возбуждения, но его причиной также стала алкогольная интоксикация.

"Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое, он в отделении реанимации. При падении мужчина получил перелом правого бедра", - сообщили в медучреждении.

В больнице отметили, что проводится расследование.

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Актау Мангистауская область
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