Ученые опровергли приближение мощнейшей геомагнитной бури

В Институте космических исследований Российской академии наук сообщили, что сильной геомагнитной бури на 24-26 мая не ожидается, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Ньюсач/Двач, информация о том, что первичный выброс энергии от вспышки Солнца достигнет Земли 20 мая. Процесс будет продолжаться до 24-26 мая и в этот период времени люди будут испытывать головную боль, тошноту, боль в суставах, бессонницу, недостоверна.

"Я могу только опровергнуть эту информацию. Есть сеть магнитных станций, которая расположена на разных географических координатах и синхронно меряет состояние поля по всей планете. И эта сеть станций на эти даты ничего не выдает", – сообщили в Институте космических исследований.

Ранее сообщали о том, что в конце мая нужно быть готовыми к возникновению магнитной бури класса G.