Наука и технологии

Мощнейшая за два месяца магнитная буря ударит по Земле 8 августа

вспышки на Солнце, влияние на землю, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 14:07 Фото: pexels
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук выступили с важным оповещением. Согласно данным, в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца, сообщает Zakon.kz.

Так, по последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось.

После последнего пересчета модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее:

"На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8-го числа, около 9 утра (по времени Астаны). В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня".

Фото: Telegram/lpixras

Согласно шкале космической погоды, события данного масштаба считаются средними, но способны воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространения радиоволн.

В целом, продолжают ученые, ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной.

К примеру, только за 6 августа произошло 18 вспышек, почти все из которых наблюдались около линии Солнце – Земля.

4 августа сообщалось, что Солнце "взорвалось" дважды за сутки. Была ли опасность для Земли?

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
